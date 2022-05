Bonus vacanze 2022/ Nella Regione Lazio: come aderire e in quali strutture

Il bonus vacanze 2022 per la Regione Lazio è stato approvato. Lo slogan “Più notti, più sogni. + Experience”, ha l’obiettivo di far aumentare il turismo nel territorio. Accrescere il valore dei territori italiani è un esempio che ogni Regione del Bel Paese dovrebbe prendere d’esempio.

L’incentivo in questione favorirà il turismo e i soggiorni nella Regione Lazio. Vedremo di chi seguito a chi spetta, come funziona il bonus, come richiederlo e dover poter soggiornare.

Bonus vacanze 2022: come funziona

Il bonus vacanze 2022 servirà ad un scopo ben preciso. Il consigliere della Regione Lazio, Daniele Leodori, ha fatto sapere che l’obiettivo sarà quello di:

“Aumentare la presenza media dei turisti collegando Roma all’ampia offerta turistica che come Lazio possiamo mettere in campo”.

L’incentivo prevede che il turista, in base alle notti che deciderà di soggiornare ne riceverà altre aggiuntive. Ad esempio, qualora l’alloggio prenotato sia pari a due notti, la Regione gliene omaggerà una.

Se invece la prenotazione fosse di 5 giorni, la Regione Lazio ne regalerà due, totalizzando così una settimana di vacanze.

Oltre al pacchetto alloggio, il turista può aderire a delle promozioni per usufruire di esperienze locali, grazie a degli scontati riservati per via del bonus.

Bonus vacanze 2022: quali requisiti ci vogliono

Per aderire al bonus vacanze 2022 non sono previsti requisiti specifici, né tanto meno limiti reddituali. Potranno aderire a tale iniziativa tutti i cittadini italiani (pur senza presentare ISEE), e i turisti stranieri che entrano nel territorio italiano.

Daniele Leodori ha sottolineato che:

Roma oggi ha una permanenza media di 2,5 giorni per ogni turista che la visita, mentre le altre capitali sono quasi al doppio.

Con questo incentivo si spera che molti più turisti possano voler visitare la Capitale di Italia e la Regione Lazio.

Bonus vacanze 2022: dove e come prenotare

Il bonus vacanze 2022 della Regione Lazio presenta oltre 300 strutture dove poter alloggiare. Tra quelle aderenti rientrano: Bed&Breakfast, hotel, case vacanze, agriturismi, case vacanza, camping, affitta camere, e tanto altro ancora.

Per accertarsi delle strutture aderenti è sufficiente collegarsi alla pagina della Regione Lazio e scegliere quella preferita.

Dal momento in cui non vi è nessuna piattaforma dove poter prenotare, il sistema avverrà in modo automatico da quando il turista prenoterà l’alloggio – qualora fosse disponibile nell’elenco delle strutture aderenti all’iniziativa – e a cui verranno omaggiate le notti.











