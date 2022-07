Bonus vacanze 2022/ Sconti e soggiorni a prezzi agevolati: ecco dove

Il bonus vacanze del 2022 che era stato rilasciato ai tempi della pandemia, purtroppo non è stato rinnovato. Nonostante questa decisione, alcune Regioni italiane stilano dei piani per promuovere il loro territorio in modo da agevolare i turisti che desiderano conoscerlo e visitarlo, tra queste abbiamo la Regione del Lazio.

Grazie a una nuova campagna di marketing che è partita il 10 luglio, la Regione Lazio racconta la storia, l’arte, i monuimenti, la musica. la montagna, il mare, i cammini, l’enogastronomia e le ciclovie nel modo più completo e dettagliato possibile, con un progetto chiamato “Più notti, più sogni, + Experience”

Più notti, più sogni, + Experience: in cosa consiste e come richiedere il bonus vacanze 2022

Nonostante l’addio al bonus vacanze nel 2022, il Presidente del Lazio, Nicola Zingaretti, ha detto: “Il Lazio è una Regione con una straordinaria varietà di offerta e vere e proprie eccellenze.” Valorizzare gli operatori che purtroppo durante la fase di pandemia hanno sofferto la crisi potrebbe essere una soluzione molto importante.

Come accennato all’inizio, il progetto non si chiamerà bonus vacanze, bensì “Più notti, più sogni, + Experience” e possono aderire anche le persone che non risiedono nella Regione Lazio e desiderano fare un viaggio a Roma e a tutte le città limitrofe. Oltre a sconti su tutte le attività del turismo, è possibile avere gratuitamente due soggiorni a spese della Regione.

Per poter aderire al nuovo progetto, sarà necessario prenotare almeno due notti in una delle 204 strutture che adesiscono al progetto, le cosiddette strutture convenzionate:

Con una prenotazione composta da due o tre giorni, si avrà il diritto di avere grauitamente una notte in più;

Con una prenotazione composta da cinque giorni, si avrà il diritto di avere grauitamente due notti in più.

Per poter usufruire del bonus vacanze 2022 bisognerà contattare la struttura di soggiorno scegliendola dall’elenco visibile su Visit Lazio. Per quanto riguarda la parte “+Experience” si potranno ottenere sconti e promozioni speciali sulle attività turistiche. Per accedere agli sconti bisognerà contattare gli operatori e le agenzie di viaggio che aderiscono all’iniziativa sempre su Visit Lazio che in totale saranno 104.

Grazie a questo bonus vacanze 2022, si potrà visitare Roma e tutte le bellezze del territorio con prezzi molto agevolati risparmiando su molte attività come visita sui musei, attrazioni, parchi e monumenti storici.











