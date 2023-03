Bonus vacanze 2023/ Requisiti e tempistiche per inviare la domanda online

Il bonus vacanze 2023 è previsto dall’INPS, ma soltanto ad una determinata cerchia di beneficiari. Negli anni, le agevolazioni per trascorrere le ferie sono state ben apprezzate. Prima nel post pandemia, dove molti italiani hanno potuto usufruire di un capitale per andare in ferie, e poi le agevolazioni per visitare i territori italiani.

Per il 2023, l’ente di previdenza sociale ha previsto una somma di denaro per mandare in vacanza tutti gli studenti. Di seguito, vedremo a chi è rivolto il bonus, i requisiti per l’approvazione della domanda, e come procedere all’invio della richiesta.

Bonus vacanze 2023: a chi spetta e i bandi usciti

Il bonus vacanze 2023 è dedicato – come accennato in precedenza – soltanto agli studenti. Ecco quali sono le tre tipologie di bando ammesse e proposte dall’INPS per quest’anno:

Il bando di concorso Estate INPSieme Italia 2023. Il bando di concorso Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia 2023. Il bando di concorso corso di lingue all’estero (soggiorno studio).

I requisiti per poter partecipare sono molto ristretti. Ecco quali sono gli unici criteri da soddisfare:

Figli di pensionati o dipendenti della PA (Pubblica Amministrazione);

o della (Pubblica Amministrazione); Iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ;

alla delle e ; Gestione Dipendenti Pubblici o Gestione Fondo Postelegrafonici.

Bonus vacanze 2023: le restrizioni

Studenti che durante l’anno 2022 – 2023 frequentano le scuole superiori, medie oppure elementari, per partecipare al bando d’estate INPSieme Italia; Studenti iscritti nell’anno scolastico 2022 – 2023 presso la scuola superiore (secondaria di secondo grado), per il bando Estate INPSieme estero; Studenti aventi almeno 16 anni di età, che durante il 2022 – 2023 frequentano la 3°, 4° e 5° superiore, che entro il 30 giugno del 2023, abbiano il certificato B1 della lingua straniera del corso che frequentano.

Il bonus vacanze 2023 dell’INPS, prevede un iter di invio della domanda molto semplice: è sufficiente collegarsi alla piattaforma ufficiale con uno dei metodi di autenticazione digitale (SPID, CNS o CIE), a parti dalle ore 12:00 di ieri martedì 7 marzo,e mandarla entro e non oltre le 12:00 del 27 marzo di quest’anno, 2023.

