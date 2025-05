Per chi ha richiesto il bonus vacanze 2025, è ora possibile controllare la graduatoria online. L’incentivo economico è erogato dall’INPS e vale sia per i soggiorni all’estero, sia per quelli in Italia. Anche sulle località non c’è differenza: che sia un luogo culturale, montano, marino o termale, non fa differenza.

L’incentivo coprirà le vacanze ai pensionati titolari di prestazioni ex INPDAP (Gestione Dipendenti Pubblici), a chi aderisce al Fondo Postelegrafonici e a chi rientra nella Gestione Unitaria delle prestazioni sociali e creditizie. Nella misura sono inclusi anche i figli e i coniugi nei cui nuclei vi siano componenti disabili.

Bonus vacanze 2025 coperto interamente o parzialmente

Il bonus vacanze pagabile nel 2025 dall’INPS può prevedere un contributo parziale o totale. C’è, tuttavia, un requisito imprescindibile che va soddisfatto, ovvero che l’organizzazione del viaggio dev’essere effettuata da un soggetto terzo (agenzie di viaggio o tour operator).

I potenziali beneficiari possono entrare all’interno della piattaforma Estate INPSieme Senior, verificare lo stato della pratica e consultare la graduatoria.

Abbiamo detto che l’indennità può essere riconosciuta parzialmente o totalmente, e la somma destinabile a ciascun pensionato può variare da un minimo di 800€ a un massimo di 1.400€. La variazione è determinata dall’ISEE, dal numero di notti e dal tipo di viaggio (sono ammesse anche le formule crociera).

Come controllare l’esito della pratica

Come per ciascun incentivo, anche l’esito della domanda per EstateINPSieme Senior può essere verificato tramite la piattaforma INPS (accedendo sempre con uno dei metodi di autenticazione digitale previsti: CNS, SPID o CIE).

Successivamente al login, è possibile verificare autonomamente la domanda seguendo un percorso ben specifico, ovvero cliccando sulla voce “Prestazioni welfare“, poi “gestione della domanda“, e ancora “Presentazione della domanda“, poi occorre far click sull’utilizzo del servizio ed, infine, scegliere l’opzione del bonus in questione, ovvero EstateINPSieme Senior.

Per avere notizie e aggiornamenti sul bando, è sufficiente far click sulla pagina in questione.