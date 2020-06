Bonus vacanze, come riceverlo?/ Agenzia delle entrate pubblica i requisiti

Come si può ricevere il bonus vacanze? L’Agenzia delle entrate ha pubblicato quelli che sono i requisiti per ricevere fino a 500 euro. L’agevolazione si potrà richiedere dal 1° luglio al 31 dicembre ed è rivolta ai nuclei familiari con Isee non superiore ai 40mila euro. L’importo in questione si dovrà utilizzare per il suo 80% come sconto per il pagamento del servizio turistico e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi. I 500 euro sono per i nuclei familiari composti da almeno tre persone, mentre quelli con due ne avranno 300 e quelli composti da una sola 150. Si tratta di un’agevolazione arrivata ovviamente per sostenere sia chi ha avuto delle grandi perdite per il lockdown da Coronavirus che per sostenere il turismo italiano falcidiato proprio dalla pandemia.

Bonus vacanze, ecco come spendere i soldi

Ma come si possono spendere i soldi del bonus vacanze? La spesa in questione deve essere effettuata in un’unica soluzione per i servizi resi da una sola struttura in ricezione. Le spese vanno documentate con una fattura, un documento commerciale o una ricevuta fiscale con il codice fiscale di chi andrà a richiedere il bonus. Tra le richieste c’è quella di installare l’applicazione IO, resa disponibile direttamente dalla PagoPA S.p.A. Grazie al codice univoco generato dalla stessa sarà possibile riscuotere il bonus. Il fornitore di questo avrà la possibilità uno sconto sotto forma di credito d’imposta e potrà essere usato dal giorno dopo alla conferma dello sconto con modello F24 senza alcun tipo di limite di importo.



