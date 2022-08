Bonus verde 2022/ Agevolazioni su interventi green, a chi spetta e come ottenerlo

Il bonus verde del 2022 è una detrazione per tutto ciò che comprende il verde, di giardini e terrazze. La misura agevola tutte quelle persone che hanno intenzione di migliorare o sistemare una situazione nel loro spazio.

Il bonus è nato due anni fa, nel 2021, ma è stato prorogato col passare del tempo. Infatti in questo articolo mostremo tutte le spese che ricopre il bonus e a quali persone spetta la detrazione.

Ecobonus 2022/ Fondi trasferiti per agevolare l'acquisto di motorini elettrici

Bonus verde 2022: a chi spetta e come funziona

Come accennato all’inizio dell’articolo, il bonus verde 2022, comprende tutti gli interventi che riguardano la sistemazione di aree scoperte con piante e alberi, giardini e terrazze. Questo bonus è rivolto a tutti coloro che sono proprietari di un immobile, ma anche inquilini. Quindi, il bonus spetta alle persone che vivono nei condomìni ed è necessario effettuare un intervento di questo genere al suo interno.

Bonus prima casa 2022/ Come cambiare residenza senza perdere le agevolazioni

Il progetto è nato grazie alla Legge di Bilancio 2018 nonché l’articolo 1, comma 12 della Legge n. 205 del 2017). Il bonus verde quindi non è altro che una detrazione sul Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) del 36% sostenute per questo tipo di spese fino a una spesa massima di 5.000 euro per ogni singola unità immobiliare.

Il bonus verde 2022 viene distribuito in 10 pari quote annuali con una detrazione massima di 1.800 euro per un totale di 10 rate da 180 euro mensili. Di questi famosi interventi, non c’è un elenco dettagliato, però le spese comprese saranno quelle che comprendono:

Bonus asilo 2022/ Come ottenere l'asilo nido gratis: tutti i requisiti

Sistemare il verde di aree scoparte di edifici, recinzioni, unità immobiliari, impianti di irrigazione e per quanto riguarda la realizzazione di pozzi;

Creazione di coperture a verde e giardini pensili;

Lavori di manutenzione e giardinaggio;

Recupero e restauro di giardini.

Le persone che possono usufruire il bonus verde 2022 sono quelle che posseggono un immobile con necessità di interventi nel mondo del verde e che ovviamente hanno effettuato spese tracciate. E spetta a:

Locatari;

Comodatari;

Titolari di un diritto sull’immobile predisposto a questo tipo di interventi;

Vero titolare dell’immobile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA