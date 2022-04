Bonus verde 2022/ E’ possibile detrarre la pavimentazione del giardino?

Bonus verde 2022: le novità sulle spese detraibili

Il triennio dal 2021 al 2024, caratterizzato dalla contrazione della crescita dovuta alla crisi generata dalla pandemia di covid-19 e, ulteriormente inasprite del conflitto ucraino, ha necessitato di notevoli interventi di welfare volti ad aumentare i consumi e la crescita del PIL. Tra le misure adottate dal governo rientra anche il bonus verde 2022 di cui abbiamo parlato, ma ci si domanda se la pavimentazione del giardino, eliminando spazio destinato alla sistemazione verde e, può essere inserito tra le spese detraibili.

Bonus verde 2022: è possibile detrarre la pavimentazione delle aree verdi?

Cosa dice la normativa relativamente alla sostituzione della pavimentazione del giardino? Esistono delle condizioni per cui la rimozione di piante con relativa sostituzione di pavimentazione diventa necessaria. Pensiamo ad esempio ad un albero con radici molto profonde ed ampie, cresciuto nell’arco di decenni che però sta creando notevoli problemi alla struttura edile, alla cinta muraria o a eventuali altri elementi in muratura, alla strada o alla pavimentazione del cortile.

La legge prevede ad esempio, che la piantumazione di alberi debba venire a una distanza di 3 metri dai muri, proprio per evitare danni. Tuttavia per la rimozione di questo genere di alberi è necessaria la presentazione della SCIA al comune, con relativa richiesta contestuale di abbattimento corredata da motivazioni.

La brutta notizia però è che, così come è formulata la legge, in questi casi particolari non è possibile detrarre la spesa di abbattimento dell’albero se, al posto di quest’ultimo, si preferisce pavimentare con cemento, mattonelle l’area verde, anziché piantumare nuovamente il giardino.

Bonus verde 2022: in cosa consiste il bonus

Come già specificato infatti il bonus verde 2022 prevede una detrazione del 36% sulle spese con importo massimo di €5000 per unità immobiliare ad uso abitativo. Non è quindi considerata una detrazione di €5000 per un semplice magazzino, oppure per una cantina. Tuttavia, se lo stesso soggetto all’interno di un condominio detiene 4 appartamenti, potrà detrarre il 36% relativamente a spese fino a €5000 per abitazione, quindi per un complessivo di €20000.

Bonus verde 2022: cumulabilità dei bonus

In che modo quindi ammortizzare la sostituzione della pavimentazione? Per questa tipologia di richiesta è possibile usufruire del bonus 110%. Questo vale sia nel caso si sostituisca la piantumazione con la pavimentazione, sia nel caso si sostituisca la vecchia pavimentazione con la nuova.

