Bonus verde 2023/ Detrazione fiscale per rifare giardino e terrazzo: a chi spetta?

Il bonus verde nel 2023 sarà al centro degli interessi di coloro che vorrebbero vivere nel green. L’agevolazione fiscale sarà destinata a tutti quei cittadini che desiderano effettuare dei lavori sui propri terrazzi e giardini per sistemare al meglio le aree verdi private.

Oggigiorno non si fa altro che parlare di ecobonus, agevolazioni per ridurre l’impatto ambientale e tutte quelle tematiche che aiuterebbero il pianeta terra a vivere più a lungo possibile. Lo Stato a tal proposito, ha pensato ad incentivare i cittadini al rifacimento di terrazzi e giardini con una detrazione fiscale.

Bonus verde 2023: come funziona e lavori ammessi

Il bonus verde ci sarà per tutto il 2023. L’obiettivo è quello di incentivare fiscalmente tutti i cittadini a rifare giardini e terrazzi, ottenendo una detrazione Irpef del 36% sui costi sostenuti per le operazioni straordinarie.

Il prossimo anno quindi, si potrà usufruire del bonus verde 2023, un’agevolazione fiscale su interventi che prevedono una spesa massima di 5.000€. La detrazione quindi, sarà uguali ad una cifra non otlre i 1.800€ per ciascuna unità immobiliare, e sarà distribuita in 10 quote annuali della stessa misura.

Sistemazione a verde di aree all’aperto private di edifici e unità immobiliari già esistenti;

Recinzioni;

Impianti di irrigazione;

Realizzazione di pozzi;

Sostituzione di siepi;

Grandi potature;

Realizzazione di coperture a verde e giardini pensili;

Recupero del verde di giardini di interesse storico.

Lo Stato consentirà un’agevolazione anche sui costi sostenuti per gli interventi eseguiti nelle parti comuni esterne di ogni edificio condominiale.

Il bonus verde del 2022 non sarà applicabile (anche in questo caso vige la stessa proroga scorsa), per tutti quei interventi che rientrerebbero nella manutenzione ordinaria, per gli spazi esterni sopra citati.

Gli unici motivi per giustificare l’agevolazione fiscale, saranno quelli incentivati a modificare o agevolare gli spazi esterni (purché rientrino tra quelli citati nell’elenco puntato). Rimangono esclusi, tutti i giardini











