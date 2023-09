Bonus verde per balconi e terrazzi/ Fino a 1.800€ di agevolazione: come funziona (19 settembre 2023)

Il bonus verde per balconi e terrazzi è una misura agevolativa, che può essere richiesta fino al 31 dicembre del 2024. I proprietari di immobili siti in spazi residenziali aventi spazi esterni e all’aperto, potranno godere fino al 36% dei costi sostenuti o da sostenere, per il rifacimento delle aree verdi.

Indipendentemente dall’acquisto e affitto delle case, l’agevolazione può essere goduta per tutti quegli spazi esterni proprietari e residenziali “comuni”, quali: terrazzi, balconi, cortili ed anche balconi. Affinché la domanda venga accettata senza problemi, vanno elencati i costi ammissibili nella manovra.

Bonus reddito di cittadinanza 2023/ Contributi per single e famiglie: quanto spetta? (19 settembre 2023)

Bonus verde per balconi e terrazzi: quali lavori sono ammessi?

Per capire che lavori rientrano nel bonus verde per balconi e terrazzi, occorre prima di tutto, richiedere degli interventi che abbiano delle finalità specifiche: tra cui, il miglioramento, rinnovamento e l’eventuale creazione di nuove aree verdi.

Tasse sulle gratifiche/ Agenzia delle Entrate, imposta sostitutiva del 5% sulle mance (18 settembre 2023)

Dunque, restano esclusi dalla misura, gli interventi più comuni e di manutenzione ordinaria. A tal proposito, ricordiamo che il bonus verde prevede la detrazione fiscale del 36% fino ad un massimo di 5.000€ per abitazione, che si traduce in 1.800€ di benefit massimo ottenibile.

Al fine di poter l’approvazione, suggeriamo ai contribuenti italiani di conservare le ricevute fiscali che dimostrano l’avvenuta spesa, e presentarli successivamente al proprio commercialista oppure al CAF di competenza.

Bonus verde per balconi e terrazzi: quali sono i requisiti?

La particolarità del bonus verde per balconi e terrazzi, è che non vi sono requisiti specifici da rispettare. Infatti, la misura può essere estesa a tutti i contribuenti italiani, anche se sprovvisti di certificazione SOA.

Lotteria degli scontrini 2023/ Arriva quella istantanea: c'è tempo fino a ottobre (18 settembre)

La certificazione SOA sta per “Società Organismo di Attestazione“, e si tratta di quel documento che per questo tipo di interventi, almeno in linea generale, viene presentato per poi approvare all’impresa, la partecipazione alla gara in appalto.

Il tempo massimo per ottenere il bonus verde per balconi e terrazzi, è fino al 31 dicembre del 2023.











© RIPRODUZIONE RISERVATA