Bonus vista 2023/ Per le cifre eccedenti si può richiedere la detrazione fiscale? (25 luglio)

Il bonus vista del 2023 è quella misura che è stata proposta ai nuclei familiari con un ISEE basso (inferiore ai 10 mila euro), di poter accedere alla possibilità di ottenere un voucher o il rimborso non solo per comprare degli occhiali da vista, ma anche per quelli da sole oppure per le lenti a contatto.

In diverse occasioni abbiamo appurato quali sono i requisiti per il bonus vista del 2023, che è possibile far richiesta entro il 5 maggio di quest’anno (data in cui è stata attivata la piattaforma ufficiale), per il risarcimento dell’importo massimo di 50€, viceversa è erogabile il voucher.

Bonus vista 2023: è possibile ottenere la detrazione degli eccedenti?

Il bonus vista del 2023 però, prevede un limite massimo di rimborso/voucher ottenibile, che ammonta a 50€. Superato questo importo, molti contribuenti italiani si chiedono se vi è la possibilità di usufruire della detrazione fiscale per le cifre eccedenti.

A questo quesito ha potuto rispondere adeguatamente l’Agenzia delle Entrate, che ha confermato la possibilità di usufruire della detrazione fiscale del 19% sull’importo al netto della fattura (tolto lo sconto del bonus vista).

Cogliamo l’occasione per ricordare che per le spese sanitarie è prevista una franchigia pari a 129,11€ da applicare all’importo complessivo dei costi sostenuti. Con spese sanitarie, si intende anche l’acquisto degli occhiali, che vengono classificati come tali.

Con questa procedura è impossibile sbagliare durante il check del modello 730/2023. In fase di presentazione della dichiarazione dei redditi, ricordiamo che è essenziale allegare il voucher ottenuto, cosicché la detrazione potrà essere applicata senza errori.

Bonus vista 2023: le conclusioni

Per i nuclei familiari che soddisfano i requisiti del bonus vista 2023, il sito ufficiale per far richiesta è bonusvista.it. L’accesso è consentito ai soggetti che posseggono una autenticazione digitale (SPID, CIE, CNS).

Sempre all’interno del sito in questione è possibile sfruttare il localizzatore per visualizzare gli store partecipanti all’iniziativa.











