Bonus zanzariere 2022/ Come ottenerle gratis (montaggio incluso) o a metà del prezzo

Via al bonus zanzariere che non solo è già attivo in questo 2022, ma è anche richiedibile da qualsiasi momento si voglia. Alcuni hanno il dubbio se si son persi la notizia di un’agevolazione stanziata esclusivamente al montaggio e all’installazione delle zanzariere, ma in realtà c’è di più.

La realtà è però ben diversa. Infatti, il bonus per montare ed installare le zanzariere, non è a sé stante. Questo vuol dire che per esser richiesto, andrebbe effettuata una richiesta specifica da accorpare a sua volta, ad un’altra agevolazione.

Bonus zanzariere 2022: quanto sconto è possibile ottenere

Abbiamo detto quindi, che il bonus zanzariere è ottenibile a patto che si aderisca soltanto all’Ecobonus oppure al Superbonus 110%. L’importo varia in base a quale delle due opzioni si è stabilito di far riferimento.

Ad esempio, con l’Ecobonus è possibile ottenere uno sconto minimo del 50%, per poi arrivare anche al 100% (installazione e acquisto completamente gratuito delle zanzariere), qualora si riuscisse a farsi approvare il Superbonus.

È anche vero che al momento i bonus per accedere all’edilizia sono pressoché difficili da ottenere. Sia le aziende edili che i cittadini privati sono in ginocchio. Lo Stato inoltre, è in un loop dal quale uscirne, sembra quasi impossibile.

Ricordiamo che tutto questo è stato possibile grazie alla Manovra e Legge di Bilancio del 2022, in quanto il Governo ha voluto stanziare dei fondi e bonus, per poter consentire alle famiglie italiane di poter sostenere il rifacimento delle facciate o eseguire lavori importanti, pur non avendo grosse disponibilità economiche.

Nel momento in cui viene approvato l’Ecobonus o il Superbonus al 110%, sarà possibile far richiesta per poter ottenere fin da subito la detrazione fiscale per l’acquisto (a prezzo scontato o addirittura completamente gratis), oppure per il montaggio delle zanzariere.

L’unico limite per aderire all’agevolazione fiscale, è il modello delle zanzariere. Le uniche ammesse infatti, sono quelle a schermature solari con valore Gtot che sia pari o meno dello 0.35.











