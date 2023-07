Bonus zanzariere 2023/ Come inserire la spesa nel modello 730 per ottenere il rimborso (3 luglio 2023)

I bonus che possono essere più utili anche in vista dell’estate sono quelli per le zanzariere e l’installazione di meccanismi utili sia a proteggere dai fastidiosi insetti, che ad ombreggiare le zone interne degli appartamenti. Per questo molti italiani hanno deciso di investire in questo senso e di inserire le relative spese all’interno della dichiarazione dei redditi con la compilazione del modello 730. Ma in che modo si può inserire correttamente la spesa sostenuta così da avere i rimborsi al 50%?

Saldi Luglio 2023/ Consigli e nuove regole sugli sconti per difendersi da quelli farlocchi (3 luglio)

Bonus zanzariere 2023: detrazione al 50% fino a 30 mila euro

L’acquisto e l’installazione di una zanzariera è una delle spese che potrebbero entrare all’interno del bonus zanzariere che è attivo già per tutto l’anno fiscale 2023. Le spese sostenute potrebbero essere portate in detrazione attraverso la compilazione del modello 730 che, dall’anno 2022 e anche in formato precompilato sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Carta acquisti 2023/ Da Luglio si dà il via alle prime erogazioni: ecco chi ne beneficerà (2 luglio)

Molto spesso gli italiani si ricordano di effettuare questo tipo di spesa in vista dell’estate, anche perché il caldo favorisce la proliferazione di questi insetti causando un enorme disagio. Vediamo dunque In che modo funziona il bonus zanzariere 2023 e come inserirlo nel modello 730 in fase di dichiarazione dei redditi.

Anche se il bonus zanzariere 2023 è stato prevalentemente inserito all’interno dell’ecobonus, la detrazione viene fissata al 50% per tutte le spese che sono state sostenute per l’acquisto e l’installazione delle zanzariere. L’importo massimo che si può ricevere è fissato a 30 mila euro in quanto si può richiedere per una spesa totale di 60 mila euro. La spesa complessiva non consiste soltanto nell’installazione delle zanzariere, ma anche di altre misure previste per l’ecobonus.

Bonus mobili e elettrodomestici 2023/ I documenti da inserire in dichiarazione per un rimborso al 5'%

Bonus zanzariere 2023: i requisiti per l’agevolazione

Per poter ottenere l’agevolazione senza intoppi, sarà necessario anche aver portato a termine tutte le fasi dell’installazione e aver completato il pagamento di tutte le spese in modalità tracciata. Una volta che verrà accordato il beneficio della detrazione IRPEF al 50%, scatterà il rimborso a partire dall’anno fiscale successivo all’installazione delle zanzariere. Sale rimborso verrà distribuito in 10 rate annuali di pari importo.

Per poter richiedere il bonus zanzariere sarà necessario rispettare i requisiti che sono stati inseriti tra cui:

le zanzariere devono essere aderenti agli infissi e devono proteggere un’area vetrata come porte o finestre;

le zanzariere installate dovranno essere certificate (ad esempio dovranno riportare il marchio CE);

le zanzariere dovranno essere installate sulle finestre e porte orientate nelle seguenti direzioni: sud, ovest ed est.

© RIPRODUZIONE RISERVATA