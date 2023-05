Bonus zanzariere 2023/ Cosa serve per pagare il 50% in meno (requisiti e domanda)

Il bonus zanzariere 2023 potrà tornare molto utile non solo per i mesi estivi, dove siamo sommersi di zanzare e insetti che potrebbero infastidirci, ma anche per il resto dell’anno visto che la schermatura solare di certe protezioni, aiuterà a migliorare l’efficienza energetica.

Poco tempo fa l’ENEA ha suggerito come risparmiare energia, ma alla base dei consigli pratici, occorre sviluppare nuovi progetti al fine di poter avere un’unità immobiliare di classe energetica superiore. Di seguito vedremo tutti i requisiti che occorre soddisfare per godere del 50% di sconto sulla spesa sostenuta per le zanzariere.

Taglio cuneo fiscale strutturale/ La proposta di Confindustria al Governo Meloni

Bonus zanzariere 2023: quali requisiti servono

Il bonus zanzariere 2023 devono soddisfare dei requisiti. Ecco le categorie che rientrano nell’agevolazione:

Hanno il logo CE, che garantisce il rispetto degli standard comunitari di salute e sicurezza;

Rispettano tutte le condizioni di trasmittanza termica U;

Hanno un fattore totale di energia solare (Gtot) oltre 0,35;

Vengono installate in modo fisso su porte a vetri e finestre;

Garantiscono una copertura in una superficie vetrata esposta alla luce del sole;

Devono essere regolabili.

La domanda per scontare il 50% rispetto al costo totale sostenuto per l’installazione di queste zanzariere, dev’essere mandata al sito ufficiale ENEA. Se il bonus venisse approvato, il riconoscimento del rimborso (alla metà del prezzo), sarà suddiviso in 10 quote annuali (tramite sconto in fattura o cessione del credito).

Dichiarazione dei redditi 2023/ Come detrarre il 19% dalle spese scolastiche

In fase di domanda è indispensabile inserire tutte le informazioni necessarie e relativamente agli interventi effettuati. Essa, dovrà essere spedita entro e non oltre, 90 giorni dalla fine del lavori.

Ecco nello specifico, tutta la documentazione da presentare:

La scheda in cui è presente la descrizione dell’intervento effettuato;

L’asseverazione redatta da un tecnico abilitato;

Le schede dei componenti della zanzariera (che dovranno presentare il marchio CE);

Le attestazioni di prestazione per la trasmissione solare totale.

Non dimentichiamo che per completare la domanda del bonus zanzariere 2023, occorre tenere in archivio le fatture, le ricevute, la ricevuta del bonifico parlante oppure dell’invio online del bonifico bancari, e infine, la ricevuta dell’invio della domanda all’ENEA.

Bonus assunzione ricercatori 2024/ Come funziona e quali aziende possono richiederlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA