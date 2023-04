Bonus zanzariere 2023/ In cosa consiste e come funziona

Anche se i bonus edilizi e tutti i contributi economici destinati al sostegno delle spese effettuate per il rinnovo di mobili ed elettrodomestici oppure ristrutturazioni edilizie e notevolmente cambiato rispetto a quanto era previsto nel 2022, attraverso i vari decreti che hanno finito per bloccare le nuove acquisizioni di cessione del credito o sconto in fattura, è ancora possibile ottenere un bonus zanzariere 2023, una detrazione per l’acquisto e l’installazione di zanzariere e qualsiasi strumento utile a tenere lontane le zanzare. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Bonus zanzariere 2023: in cosa consiste

Si sente sempre più parlare di bonus zanzariere 2023, ma di che cosa si tratta esattamente? Quali sono le spese che verrebbero inserite in dichiarazione dei redditi e potrebbero godere di un rimborso o detrazione?

Le spese per l’acquisto e l’installazione di questi strumenti, prevedono una detrazione al 50% su un importo massimo di 60.000 euro.

Così come stabilito dal decreto sui bonus edilizi che ha trasformato la detrazione in un rimborso decennale attraverso lo spalma crediti, questo sarà rimborsato in 10 quote annuali.

La richiesta del bonus zanzariere 2023 deve essere necessariamente presentato entro 90 giorni dalla fine dei lavori all’Enea per cui il governo ha inaugurato un portale apposito nel 2022.

Bonus zanzariere 2023: come funziona

Si sa che la terra sta diventando sempre più calda e per questo l’estate sono sempre più afose e costringono gli italiani a vivere con le finestre perennemente aperte, ma le zanzariere perennemente chiuse.

Molto spesso per far fronte al caldo è necessario anche installare dei sistemi di raffrescamento che possano funzionare anche con le finestre aperte. E, in questi casi, il sistema da installare diventa molto più complesso e, in alcuni casi, costoso.

Quando si parla di bonus zanzariere bisogna però considerare anche l’isolamento termico e l’efficientamento energetico dell’appartamento. Molto spesso infatti cambiare gli infissi di casa può essere più economico grazie ad un rimborso del 50% delle spese sostenute. Per questo il bonus zanzariere può essere associato anche alla manutenzione e alla sostituzione degli infissi in un’ottica di maggiore efficientamento termico ed energetico.

È per questo motivo che il bonus zanzariere 2023 può essere richiesto in concomitanza del bonus ristrutturazione oppure super bonus al 90% o ecobonus.

