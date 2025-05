Con l’avvicinarsi del caldo potrebbe essere interessante valutare il bonus zanzariere 2025. L’agevolazione permette di detrarre i costi inerenti all’installazione e all’acquisto vero e proprio della zanzariera. Un’occasione altrettanto importante per il comfort della propria abitazione.

La detrazione va distinta in base all’abitazione. Se si tratta di prima casa, allora è possibile detrarre il 50% dei costi sostenuti per il montaggio e/o l’acquisto (usufruendo dell’Ecobonus), o in alternativa il beneficio si riduce al 36% (su un massimo in ambi i casi di 60.000€).

Come ottenere il bonus per le zanzariere 2025

Il bonus zanzariere 2025 può essere richiesto a patto di rispettare determinate condizioni. Innanzitutto, ogni pagamento va previsto tramite bonifico bancario “parlante”, contenente i dati per risalire al beneficiario all’azienda che si è occupata dell’intervento.

In secondo luogo è opportuno conservare i documenti fiscali e tecnici, tra cui ricevute e fatture, così da poter comprovare l’intervento. Infine è indispensabile – entro 3 mesi – trasmettere la pratica all’ENEA, contenente i dati, l’effettivo risparmio energetico e le caratteristiche delle zanzariere.

A proposito di caratteristiche, ciascuna zanzariere – per poter godere della detrazione – deve rispettare determinati requisiti, tra cui:

Marchio CE : è garantita dagli standard europei, ponendo attenzione alla sicurezza e alla salute;

: è garantita dagli standard europei, ponendo attenzione alla sicurezza e alla salute; Su vetri : le zanzariere vanno installate su superfici come porte finestre e finestre;

: le zanzariere vanno installate su superfici come porte finestre e finestre; Installazione : il montaggio delle zanzariere dev’essere stabile e fisso, indipendentemente dall’esposizione al Sud o al Nord, così come il posizionamento interno, esterno o integrato;

: il montaggio delle zanzariere dev’essere stabile e fisso, indipendentemente dall’esposizione al Sud o al Nord, così come il posizionamento interno, esterno o integrato; Regolabili: ogni zanzariere può essere regolata, gestendo chiusura e apertura in base ai raggi solari in entrata.

Il parametro più importante di cui tener conto è il GTOT, una certificazione che valuta l’efficienza energetica di una zanzariera e il cui valore non dev’essere più alto dello 0,35. L’attestazione va obbligatoriamente rilasciata da un ente che non appartenga all’impresa che realizza le zanzariere.

Detrazione massima e beneficiari

I beneficiari della detrazione sul bonus zanzariere 2025 sono gli inquilini in affitto (purché abbiano il permesso dal titolare) e i nudi proprietari (indipendentemente che si tratti di persone giuridiche o fisiche). É infine obbligatorio, il pagamento di ogni onere tributario e/o fiscale dell’appartamento oggetto del beneficio.

La detrazione fiscale massima si applica su 30.000€, cifra che può ridursi all’aumentare dell’attestazione ISEE. Oltre 100.000€ infatti, è possibile detrarre un massimo di 8.000€.