Booda/ Da “Heartbeat” a “Elefante”: vinceranno la finale? (X Factor 2019)

Booda sono tra i gruppi di X Factor 2019 giunti alla finale in onda giovedì 12 dicembre 2019 su Sky Uno. La band è stata sicuramente una delle sorprese di questa tredicesima edizione del talent show condotto da Alessandro Cattelan, che si avvia alla sua conclusione. Martina Bertini, bassista, Alessio Sbarzella batterista e produttore e Federica Buda voce sono l’anima della band e sulla vittoria finale hanno precisato: “nessuna delusione se non vinceremo”. A poche ore dalla finalissima di XF13 la band ha raccontato all’ANSA: “non vediamo l’ora, di prenderci il palco e di godercelo al mille per mille. In realtà è una festa, non è una finale o una gara, non c’è una competizione. C’è semplicemente la voglia di buttare giù quel palco, sorridere e divertirci tutti quanti. Abbiamo lavorato bene per la band, non riceviamo mai tutti questi complimenti, quindi incassiamo e portiamo a casa. Samuel è stato un giudice partecipativo, è stato un amico, un fratello, un mentore, ha portato in finale due gruppi forse non è mai capitato. Poi va aggiunto che lui non plasmato la nostra band, lui è stato molto bravo a massimizzarlo. Essere in finale è già una vittoria”

I Booda alla finale di X Factor 2019

La finale di X Factor 13 vedrà I Booda protagonisti indiscussi sul palcoscenico. Il gruppo formato da Martina Bertini, bassista, Alessio Sbarzella batterista e produttore e Federica Buda voce, è nato proprio grazie a Federica. Anche il nome prende spunto proprio dal cognome della performer che ha voluto però imprimergli un tocco internazionale trasformandolo da Buda in Booda. Durante la finale di XF13 la band si confronterà, così come tutti i finalisti, con tre manche. La prima manche vedrà la band duettare con Robbie Williams, mentre nella seconda proporranno sul palco un best of dei loro brani migliori. Per l’occasione la band si confronterà con “Heart beat” di Nneka, “212” di Azealia Banks e “Hey Mama” di David Guetta ft. Nicky Minaj. La terza ed ultima manche, invece, è dedicata agli inediti con la band che canterà dal vivo il loro brano “Elefanti”.

I Booda, il percorso a X Factor: da Heartbeat a “Elefante”

A sorpresa quest’anno saranno ben due i gruppi a contendersi la vittoria finale di XF13. Tra questi ci sono anche i Booda, la band composta da Martina Bertini, Alessio Sbarzella e Federica Buda, che sotto la guida esperta di Samuel dei Subsonica sono giunti fino alla fase finale del talent show di Sky Uno. Durante le audizioni la band si è presentata sul palco con “Heartbeat” conquistando da subito i quattro giudici del programma. Nella fase successiva dei Bootcamps, invece, hanno presentato il brano “River” di Bishop Briggs, anche se un momento molto importante per la band è stato quando hanno presentato il brano inedito “Elefante”, una prova che ha convinto ancora una volta la giuria del programma.





