Booda, Gruppi/ MILF di Fergie regalerà il pass per il quinto live? (X Factor)

Per il quarto live di X Factor 2019, che andrà in onda giovedì 14 novembre alle 21.15 su Sky Uno, i Booda prepareranno e porteranno sul palco di X Factor, M.I.L.F. di Fergie. Anche in questa esibizione saranno esplosivi come al loro solito. Il gruppo ha molte potenzialità e sembra essere uno dei favoriti per la vittoria finale. C’è però ancora molto tempo e diverse prove non semplici da affrontare, certo è che fino a questo momento i ragazzi hanno dato un’ottima impressione di loro al pubblico di casa e non solo.

Booda, X Factor 2019: così nel terzo live show

L’ultima puntata di X Factor 2019 ha regalato il pass per andare avanti ai Booda, ma ha visto l’eliminazione di due concorrenti in gara. La serata della doppia eliminazione si divide in due manche, una con eliminazione diretta e una classica, con l’ultimo scontro finale. I Booda nella prima manche, che ha visto esibirsi i concorrenti uno dopo l’altro senza alcuna pausa, eseguono con la loro solita energia che li contraddistingue Hey Mama di Nicki Minaj. Questo è il pezzo che hanno portato anche agli Home Visit, quindi un vero e proprio cavallo di battaglia per la band che riesce a passare al prossimo turno senza problemi. Il primo eliminato della serata sarà Marco Saltari, il meno votato della manche, costretto a lasciare immediatamente la trasmissione.

È tempo di seconda manche e i Booda sono i primi a salire sul palco dell’ X-Factor Dome. Si esibiscono sulle note di All or Nothing di Eliphant ft. Bunki Darlin e Diplo. I Booda sono energia pura e anche in questa esibizione, molto sensuale oltre che erotica, lasciano il segno. È arrivato il momento dei giudici che sembrano tutti convinti dell’esibizione della band. In particolare il trapper Sfera Ebbasta li definisce come un’orgia di good vibes e non può che fare i complimenti al lavoro del gruppo e al loro giudice che riesce sempre ad assegnare pezzi perfetti per la band. Anche Mara Maionchi ha apprezzato ampiamente l’esibizione e nel suo rapido giudizio oltre che fare i complimenti alla band in generale spende due parole per il batterista sottolineandone la bravura e il talento. Anche in questo caso il pubblico si trova d’accordo con i giudici e sceglie di salvare i Booda e portarli al quarto live senza passare per l’ultimo scontro. L’ultimo scontro vedrà poi sfidarsi Giordana Petralia e Lorenzo Rinaldi. Sarà proprio quest’ultimo il secondo eliminato della serata.



