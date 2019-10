Booda, Gruppi / Samuel li sceglie, il pubblico li acclama: “brividi” (X Factor 13)

I Booda sono uno dei cinque gruppi che hanno ottenuto una sedia ai Bootcamp di X Factor 13. La band si era già fatta notare nel corso delle precedenti audizioni, scatenando l’interesse dei quattro giudici. Ma ai Bootcamp, la loro esibizione sulle note di “River” di Bishop Briggs ha incantato il pubblico e il parterre, costringendo Samuel, esortato dal pubblico in sala, dagli altri colleghi di X Factor e, in particolare, da una più che entusiasta Malika Ayane, a offrir loro un posto nella sua squadra. Per farlo, però, il leader dei Subsonica si è visto costretto a effettuare uno switch, chiedendo ai già confermati Monkey Tempura di lasciare il loro posto in favore dei nuovi arrivati. E il pubblico, a quanto pare, questa volta sembra aver apprezzato la sua scelta: sono i Booda l’asso nella manica di Samuel?

Booda, il messaggio sui social dopo il successo ai Bootcamp

“Ancora i brividi, grazie Samuel, grazie a voi”. È con queste parole che i Booda hanno ringraziato sui social chi ha reso possibile il loro accesso agli Home Visit di X Factor 13. Un successo avvalorato anche dall’entusiasmo del pubblico, che in sala non ha potuto fare a meno che acclamare l’energia, la carica e lo straordinario entusiasmo portati in scena dalla band. Ma come hanno festeggiato i componenti del gruppo il successo ai Bootcamp? A svelarlo sono proprio loro, in una divertente condivisione sui loro profili ufficiali: “Queste erano le nostre facce dopo il Bootcamp”, si legge in una IG Story che immortala i tre ragazzi sorridenti. “Avevamo reso in cocktail in hotel per festeggiare; in giardino c’erano anche gli altri concorrenti, che avremmo raggiunto poco dopo. Durante l’attesa della preparazione ci siamo guardati sorridendo come tre scemi. E niente – scrivono i tre componenti del gruppo – se non fosse già abbastanza chiaro, eravamo felici”.

Booda: “Home Visit? Siamo carichi”

Nati circa due mesi fa, a poche settimane dall’inizio della loro avventura a X Factor 2019, i Booda vengono da Roma e non sono del tutto nuovi al mondo della musica. La voce della band è infatti quella di una vecchia conoscenza del mondo dei talent, Federica Buda, interprete che a The Voice 2 fu particolarmente apprezzata da Raffaella Carrà. “Com’è che faceva? ‘salagadula megica B O O D A bidibibodibibu’… e in un attimo siamo agli HOME VISIT”, scrivono i componenti della band sul loro profilo social ufficiale. Per la nuova tappa della loro avventura a X Factor 13, i Booda, così come gli altri gruppi di Samuel, sono volati a Berlino, dove avranno luogo le ultime fasi prima dei live. La band, però, svela di non temere nessuno e, mantenendo il più stretto riserbo sul brano con il quale sperano di qualificarsi, di fronte alla nuova sfida si definiscono “carichi, molto molto carichi”.



