Booda, Inedito “Elefante”/ Sul palco col brano scritto con Samuel (X Factor 2019)

Elefante, l’inedito dei Booda scritto insieme a Samuel

I Booda sono tra i concorrenti di X Factor che non hanno mai deluso e sperano di non farlo oggi con l’inedito Elefante scritto insieme a Samuel, Davide Napoleone e Alessandro Bovo. Partiti favoritissimi fin dall’inizio, hanno impressionato fortemente fin dalle auditions riscuotendo sempre standing ovation e apprezzamenti entusiasti da parte di tutti e quattro i giudici. Il trio, composto da un percussionista batterista, una bassista e dalla cantante solista, interpreta magistralmente pezzi dal ritmo incalzante di generi diversi, dalla disco al trap passando dal pop. Uno dei punti forti del gruppo è la potenza della batteria come si può apprezzare anche dal sound espresso clicca qui per il video. Altri aspetti che potranno condurli alla vittoria sono la costanza del basso, l’omogeneità di sound del trio e la capacità di fare spettacolo in ogni momento delle loro interpretazioni.

Booda, Gruppi X Factor: nell’ultimo turno Milf Money di Fergie

Nell’ultima puntata i Booda sono esibiti a X Factor per i gruppi nell’esecuzione di una versione dance di MILF Money di Fergie, allestita in un’atmosfera festaiola che ha scatenato il solito entusiasmo nel pubblico, ma ha prodotto reazioni per la prima volta discordanti tra i giudici. Mara Maionchi ha colto una banalità di azione nel sound del gruppo, che si struttura sempre e soltanto sulla batteria e il ritmo, chiedendo di ascoltarli anche in altre cose, Sfera ha ironicamente sottolineato che, pur esplosivi e talentuosi, sono sempre uguali a se stessi e ormai quasi monotoni. Malika si è differenziata sostenendo la loro eccellenza, arrivata al punto di farli sembrare non concorrenti, ma gli ospiti fissi del programma. Samuel colpito dalle velate accuse dei due colleghi ha accettato la sida proposta dicendo che in futuro i Booda si produrranno anche in interpretazioni più dolci musicalmente.

I loro punti deboli

Punti deboli dei Booda, in gara nella categoria gruppi a X Factor, potrebbe essere un’effettiva monotonia insita nella loro proposta musicale, sempre troppo hardcore e ritmica. Proprio per evitare nel pubblico l’effetto noia il gruppo, che finora ha sempre cantato in inglese, presenterà nella puntata di giovedì ventuno novembre l’inedito Elefante, ritmato, ma scritto in italiano dai Booda stessi in collaborazione con Samuel. Il brano, ricco di immagini metaforiche, vuole colpire raccontando la città come una giungla e gli uomini come animali in lotta tra di loro. La provocazione del ritmo diventerà dunque provocazione del testo e la sostanza prevarrà sulla forma. Se questa svolta piacerà al pubblico i Booda, già tra i primi tre favoriti alla vittoria finale, potrebbero diventare imbattibili.



