Book Club: Tutto può succedere, Rai 3/ Una commedia brillante per animare la serata

Book Club: Tutto può succedere va in onda su Rai 3 nella prima serata di oggi, sabato 7 agosto 2021, a partire dalle ore 21.20. Ci troviamo di fronte a una commedia brillante del 2018 che vede protagoniste quattro affascinanti attrici di mezza età di cui tre premiate con l’Oscar e una con una candidatura. Il film è distribuito da Bim Distribuzione, prodotto da June Pictures e diretto da Bill Holderman che si è occupato anche della sceneggiatura, nel 2015 è stato lo sceneggiatore di – A spasso nel bosco – con Robert Redford.

Il cast è stellare, abbiamo una frizzante Diane Keaton, in 52 anni di carriera ha interpretato 51 film e la serie tv – The Young Pope -, ha vinto il Premio Oscar nel 1978 come migliore attrice protagonista per – Io e Annie -, per lo stesso film ha ottenuto anche il Golden Globe, un altro lo ha vinto nel 2004 come migliore attrice per – Tutto può succedere -. Nel 2018 le è stato consegnato il Premio speciale David di Donatello, nel 1982 lo ha vinto come migliore attrice straniera per – Red –. Oltre a Diane Keaton troviamo Jane Fonda, in 59 anni di carriera ha interpretato 52 film e la serie tv – Grace and Frankie -, ha vinto due Premi Oscar, nel 1979 come migliore attrice protagonista per – Tornando a casa – e nel 1972 come migliore attrice protagonista per – Non si uccidono così anche i cavalli? -.

Book Club: Tutto può succedere, la trama del film

Leggiamo la trama di Book Club: Tutto può succedere. Sharon, Carol, Diane e Vivian sono donne di mezza età, amiche da una vita, che vengono fuori da situazioni sentimentali un po’ turbolente. Diane dopo 40 anni di matrimonio resta vedova, Sharon si è ritirata a vita privata dopo il divorzio, Vivian ha paura di imbarcarsi in una relazione sentimentale e Carol è sposata con un marito che presta le sue attenzioni ai motori. Le donne per passare il tempo e trovare un occasione per rivedersi, danno vita a un club dove ognuno di loro legge un libro e ogni mese si rivedono per bere un bicchiere di vino insieme e discuterne i contenuti. Sono quattro donne intorno ai settant’anni, annoiate della solita vita quotidiana, alle prese con i disturbi della menopausa sempre pronti a ricordare che il tempo passa.

Ognuno di loro vorrebbe rimettersi in gioco sentimentalmente e dimostrare che in amore l’età non conta e che si riesce lo stesso ad essere attraenti e sensuali nonostante non si è più giovani e a risvegliare i sensi delle signore ci pensa la lettura del best seller erotico – Cinquanta sfumature di grigio – che racconta la storia avventurosa tra Anastasia Steele e il passionario Christiane Grey. Le prodezze erotiche dei due amanti iniettano una dose di adrenalina nella quattro donne che decidono di rimettersi in gioco. Diane insicura finisce a flirtare con Mitchell, un pilota di linea molto attraente; Vivian rincontra il vecchio amore di gioventù Arthur; Sharon si iscrive a un sito di incontri online e Carol si sforza di riaccendere la passione con il marito interessato soltanto ai motori. – Book Club: Tutto può succedere – contiene la giusta dose di romanticismo e mostra il valore di un’eterna amicizia e la ricerca dell’amore che non ha età.



