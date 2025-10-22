La Cina si trova al centro di un vero e proprio boom nel turismo industriale: sono migliaia i curiosi che ogni mese visitano gli stabilimenti produttivi

In un periodo storico di forti tensioni geopolitiche ed economiche con il resto del mondo, la Cina sembra essere al centro di un vero e proprio boom di quello che viene chiamato “turismo industriale“, ovvero le visite organizzate all’interno delle industrie che permettono ai curiosi di scoprire parte di quei segreti produttivi che si celano dietro agli oggetti usati quotidianamente: un settore – quello del turismo industriale – in forte crescita soprattutto tra i più giovani, imputato al desiderio di sentirsi parte di quei traguardi raggiunti dalla produzione cinese.

Di fatto per la maggior parte di noi europei il turismo industriale non sarà nulla di nuovo: il settore, infatti, è stato (per così dire) “inventato” dalla Citroen nel corso degli anni ’50 quando aprì per la primissima volta i suoi stabilimenti ai curiosi interessati a scoprire come si costruiscono le automobili e da lì ha continuato a crescere diventando un vero e proprio must per le scuole; tanto che – quasi certamente – ognuno di noi ricorderà di aver visitato almeno uno stabilimento industriale durante una gita scolastica.

Il boom del turismo industriale in Cina: migliaia di richieste all’anno, soprattutto da parte dei giovani

Differentemente, però, per la Cina il turismo industriale è un campo tutto nuovo che solamente in questi ultimi anni ha iniziato ad attirare l’attenzione di sempre più curiosi: conoscere l’attuale portata del fenomeno è piuttosto difficile, ma basti sapere che attualmente sono più di mille gli stabilimenti distribuiti sul territorio cinese che offrono pacchetti di visita per piccoli o grandi gruppi; mentre una buona parte di questi organizza anche veri e propri laboratori educativi.

A darci un’ulteriore idea della portata del turismo industriale in Cina ci sono anche i dati diffusi da alcune imprese come lo stabilimento Xiaomi di Pechino che ha ricevuto più di 4mila richieste solamente a gennaio; mentre l’azienda Unitree – che produce robot di vario tipo – ha visto un vero e proprio fenomeno di bagarinaggio dei pochi biglietti disponibili, rivenduti online a centinaia di volte il loro effettivo valore.

Secondo China Daily le ragioni per cui il turismo industriale sta spopolando soprattutto – ma non solo – tra i giovani sono diverse e partono dalla semplice curiosità per sapere come vengono prodotti gli oggetti di tutti i giorni, fino alla volontà di osservare da vicino quel boom industriale che il territori cinese sta vivendo proprio in questi anni; tutto passando anche per il desiderio di sentirsi parte attiva dell’identità nazionale.