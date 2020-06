Valeria Marini torna a cantare. Ospite di Io e Te, la showgirl, durante il faccia a faccia con Pierluigi Diaco, svela dettagli sulla sua nuova fatica discografica. Ad annunciare l’arrivo di un nuovo singolo era stata la stessa showgirl: “In questo momento sono concentrata sulla mia nuova canzone, che uscirà molto presto…Ma non dico altro per non rovinare la sorpresa…”, aveva detto ai microfoni del settimanale Nuovo. In diretta su Raiuno, la showgirl svela così il titolo della sua nuova canzone regalando al pubblico un’anteprima del video girato a Fontana di Trevi per fare un omaggio ad Alberto Sordi. La nuova canzone della Marini s’intitola “Boom“.

BOOM, NUOVA CANZONE DI VALERIA MARINI: “OGNI DONNA DEVE TIRARE FUORI LA PROPRIA ENERGIA”

Valeria Marini è pronta a far ballare gli italiani con la sua nuova canzone. “Boom è un nuovo pezzo musicale che ho fatto. Sono andata a Fontana di Trevi perchè lì, con Alberto Sordi e con il sindaco di Roma abbiamo fatto l’addio alla lira lanciando la monetina”, racconta la showgirl. Dopo aver visto poche immagini del suo video trasmesso in diretta su Raiuno, la Marini dice: “Questa è una parte del video che girerò totalmente in questi giorni”, racconta. “Ogni donna ha dentro di sè un boom e lo deve tirare fuori. E’ una cosa che ho fatto appoggiata dall’associazione della violenza contro le donne perchè poi il video ha tutta una storia che poi vedrete. Il messaggio è che ogni donna deve tirare fuori la sua energia stellare, il suo boom”, conclude Valeria Marini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA