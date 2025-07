Boomdabash, chi sono: il gruppo pugliese è stato fondato nel 2002 tra le province di Lecce e Brindisi. Carriera e successi nella musica

Il gruppo dei Boomdabash, nato a Mesagne, in provincia di Brindisi dall’unione di Blazon, deejay, dei cantanti Biggie Bash e Payà e del breatmaker Mr. Ketra, è diventata una vera e propria band nel 2008, quando ha pubblicato il primo disco, “Uno”. Negli anni il gruppo ha collaborato con grandi artisti, come i Sud Sound System, Clementino e Alessandra Amoroso, partecipando inoltre a numerosi festival in giro per l’Europa.

Nel 2012, i Boomdabash hanno tenuto una tournée in giro per gli Stati Uniti, con concerti a Miami, Los Angeles e New York, riscuotendo un buon successo anche oltreoceano. Negli anni a seguire hanno spesso collaborato con artisti della scena rap, come Jake La Furia, Fedez, Fabri Fibra, ma anche con Loredana Bertè, con la quale hanno pubblicato il brano “Non ti dico no”, che ha ottenuto un gran successo.

Nel 2019 i Boomdabash hanno preso parte a Sanremo, con “Per un milione”, brano che si è classificato all’undicesima posizione. Con Alessandra Amoroso, invece, grandissimo è stato il successo di “Karaoke” che ha conquistato la vetta della top singoli per la prima volta, mentre a novembre è uscito “Don’t worry”. Nel 2022 il tormentone estivo è stato “Tropicana” con Annalisa. Negli anni seguenti ancora collaborazioni con gli Eiffel 65, Paola e Chiara e nel 2025 di nuovo con Loredana Bertè “Una stupida scusa”.

Boomdabash, una carriera ricca di tormentoni

Le collaborazioni spesso estive dei Boomdabash sono state sempre ricche di successo: hanno portato infatti spesso a dei veri e propri tormentoni. Nel 2023, parlando del loro ultimo lavoro, spiegavano di avere dei progetti definiti per il futuro: “Pensiamo ad un ritorno alle nostre origini più underground, alle nostre radici giamaicane”.

E ancora, il gruppo pugliese, aveva spiegato: “Vogliamo portare il nostro suono a un livello superiore, ma unendo le nostre due anime, quella del sound system e quella più mainstream”.