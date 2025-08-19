Boomdabash, chi sono: la band nata in Puglia nel 2002 è diventata un vero e proprio gruppo nel 2008. I successi e le collaborazioni

Se si pensa ai Boomdabash si pensa inevitabilmente alla Puglia. La band, infatti, è composta da membri che vengono dalle province di Brindisi e Lecce. Un gruppo profondamente radicato alle sue radici, che ha un legame importantissimo con la Puglia, come si può sentire anche nei vari brani, spesso con inflessioni ed espressioni dialettali. I Boomdabash sono stati formati a Mesagne, in provincia di Brindisi, nel 2002, come sound system: solamente più avanti sono diventati un gruppo vero e proprio, dopo l’incontro con Treble, ex membro dei Sud Sound System. Nel 2008 è uscito il loro primo disco, “Uno”. Negli anni i Boomdabash hanno preso parte a numerosi festival in giro per l’Italia e l’Europa, portando avanti anche una tournée negli Stati Uniti tra New York, Miami e Los Angeles.

Nel 2014 i Boomdabash hanno cominciato le prime collaborazioni di successo. Negli anni hanno infatti realizzato brani con Fedez, Jake La Furia, Fabri Fibra ma soprattutto Loredana Bertè e Alessandra Amoroso. I brani realizzati con la Bertè e la Amoroso hanno ottenuto ottimi risultati in termini di vendita. Il primo, “Non ti dico no”, è del 2018, mentre il secondo, “Karaoke”, è del 2020. Nel 2019 invece i Boomdabash hanno preso parte per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano “Per un milione”, classificato all’undicesimo posto. Ancora, negli anni a seguire, i Boomdabash hanno lavorato con Annalisa in “Tropicana” e con Baby K e Rocco Hunt in “Mohicani” e “Fantastica”.

Boomdabash: in estate la nuova collaborazione con Loredana Bertè

I Boomdabash di recente sono tornati a pubblicare una canzone con Loredana Bertè. Dopo il grande successo di “Non ti dico no” di qualche anno fa, i musicisti pugliesi hanno sfornato un nuovo singolo, diverso dal solito. Il brano, “Una stupida scusa”, non è la classica hit estiva, anzi, esce fuori dagli schemi. “È pervaso quasi di malinconia e catapulta l’ascoltatore non più su una spiaggia bruciata dal sole di agosto ma in una notte d’estate dove la luna si riflette sullo specchio del mare” ha raccontato il frontman del gruppo.