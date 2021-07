Boomdabash e Baby K, “Mohicani”/ Per i salentini: momento d’oro

Boobdabash e Baby K saranno tra i protagonisti della puntata di questa sera di Battiti Live 2021. Il loro singolo “Mohicani” si sta rivelando una delle collaborazioni più efficaci dell’estate, con i ragazzi salentini che stanno prolungando un successo in un 2021 magico per loro. Già in primavera il loro singolo “Don’t Worry” è stato uno dei più trasmessi in assoluto nelle radio, riportando avanti quella formula di pop ballabile che già li aveva portati al top delle classifiche nelle stagioni precedenti. Ora il connubio con un’altra regina dell’estate musicale italiana da diversi anni, Baby K, si sta rivelando esplosivo. Baby K non si è più fermata dopo il successo di “Roma-Bangkok” con Giusy Ferreri e ora l’accoppiata con i Boomdabash sta dando i suoi frutti, con Mohicani che macina record anche attraverso gli stream delle varie piattaforme, imponendosi come uno dei pezzi più ascoltati dell’estate 2021.

Boomdabash e Baby K, spiriti affini

Per i Boomdabash e Baby K si tratta dunque di un vero e proprio momento d’oro, tanto che il pezzo ha già ottenuto il disco d’oro, a conferma del grande successo commerciale che “Mohicani” sta ottenendo. La collaborazione ha concretizzato un rapporto che esiste da tempo tra la band salentina e Claudia Judith Nahum, vero nome di Baby K nativa di Singapore e poi trapiantata a Roma dove ha conosciuto Tiziano Ferro, che l’ha lanciata negli anni giovanili quando lo stile della cantante era più affine al rap che al pop. Poi è arrivato il boom sopracitato con Giusy Ferreri e i gusti musicali affini l’hanno portata a lavorare e a conoscere meglio i Boomdabash, che sia come gruppo sia come produttori si sono rivelati negli ultimi anni tra i Re Mida della musica italiana, fino ad arrivare al successo di “Mohicani” che dal palco di Battiti Live 2021 promette di dominare l’estate musicale del nostro paese.

