Boomdabash “Ecco perchè abbiamo scelto Annalisa in Tropicana”/ La rivelazione

Boomdabash: Tropicana tra le hit dell’estate 2022

Boomdabash sul palcoscenico di RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 con “Tropicana”, la super hit dell’estate 2022 che li ha portati a collaborare quest’anno con Annalisa. Un’altra estate ai vertici delle classifiche streaming e FIMI per la band salentina che negli ultimi anni hanno sfornato sempre delle hit estive di grandissimo successo. Proprio la band parlando dei singoli di successo ha detto: “è vero, abbiamo fatto tantissimi pezzi. Alcuni di questi sono hit mainstream mentre altri come “Portami con te” non sono mai passati in radio. Eppure, proprio questo brano ha fatto doppio disco di platino ed è tra i più apprezzati dai fan”.

Quest’estate la band salentina ci ha riprovato con il brano Tropicana, una canzone tipicamente estiva resa ancora più pazzesca dalla voce di Annalisa. “In realtà il titolo non è un omaggio a quella canzone in particolare, ma in generale a quel periodo, perché il ritornello ricorda molto gli Anni 80 e 90. Noi siamo grandi amanti del vintage, non solo musicale, e abbiamo deciso di scegliere un titolo che rimandasse a quell’immaginario” – ha dichiarato la band a Tv Sorrisi e Canzoni.

Boomdabash per il singolo dell’estate 2022 “Tropicana” hanno scelto di collaborare con Annalisa, la cantante nata, musicalmente parlando, nel programma Amici di Maria De Filippi. Una collaborazione vincente, visto che il brano è uno dei più ascoltati e trasmessi dell’estate. La band salentina quando ha concluso il brano ha immediatamente pensato di proporlo alla giovane interprete: “condividere questa nuova avventura con Annalisa, artista che stimiamo da molti anni, è per noi motivo di grande soddisfazione. Annalisa è la compagna di viaggio perfetta per questo brano”.

La band parlando poi del loro stile musicale ha precisato: “diciamo che l’obiettivo nostro è sempre stato quello di innovarci e sperimentare. Non è proprio Pop, è Dancehall 2.0”.











