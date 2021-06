Boomdabash/ Esce ‘Mohicani’: “Le nostre hit? Non ci sono segreti”

Insieme a Baby K, i Boomdabash sono i dominatori indiscussi delle classifiche dell’estate. Quest’anno più che mai, visto che i due si sono messi insieme per dare vita a un nuovo singolo, Mohicani, definito ‘hit’ fin dalla sua uscita. Effettivamente, il brano presenta un mix di tutti gli ingredienti giusti per affermarsi come tormentone: ritmo sudamericano (o forse salentino), testo disimpegnato e – soprattutto – la voce di Baby K. “Condividere la nuova avventura con Baby K è un immenso piacere”, hanno dichiarato i Boomdabash a proposito del featuring. “Lei ha il nostro stesso background e ha la stessa nostra passione per la musica giamaicana: è perfetta per questo brano!”.

Boomdabash e Baby K, singolo Mohicani/ Video "Collaborazione destinata ad arrivare"

Nella stessa intervista rilasciata il 10 giugno a Metro News, il gruppo originario di Mesagne (Brindisi) si sofferma anche sull’uscita del libro Salentu d’amare. “Il Salento è la nostra anima, la nostra essenza e il nostro spirito. Salentu d’amare è un meraviglioso tributo alla terra in cui viviamo, in cui siamo cresciuti e che ispira le nostre canzoni e la nostra musica quotidianamente. Un’originale guida alla scoperta del Salento tipico dei Boomdabash, consigli, luoghi del cuore, lifestyle, ricette food e altro”.

Boomdabash/ "Siamo sempre stati grandi fan di Loredana Bertè"

Boomdabash e il loro augurio per una “buona estate”

Con due progetti da coltivare, l’estate dei Boomdabash si prospetta molto intensa. In ogni caso, precisano, “restiamo sempre con i piedi per terra”. “Vorremmo poter vivere una stagione dignitosa in cui la gente possa ritrovare il sorriso, e se la nostra musica può aiutare ne siamo felici. Speriamo che gli italiani possano passare una buona estate”. Per loro sarà di sicuro tale, almeno dal punto di vista delle vendite, anche se l’obiettivo primario resta quello di tornare a esibirsi live. Il nuovo disco, invece, uscirà nel 2022, presumibilmente a cavallo tra la primavera e l’estate.

Boomdabash/ "Don't Worry? E' un inno alla speranza"

Boomdabash: “Ci piacerebbe collaborare con Damian Marley”

Quanto ai cambiamenti nel loro modo di fare musica e ai presunti ‘segreti’ dietro al loro straordinario successo, i Boomdabash dichiarano: “Noi siamo rimasti gli stessi di sempre con la determinazione di 20 anni fa, la stessa grinta ed energia. La musica si evolve naturalmente, ma il background della dancehall giamaicana e i ritmi del reggae rimangono ben radicati. Spesso ci chiedono se c’è una ricetta per fare una hit: in realtà non ci sono segreti, noi ci lasciamo trasportare semplicemente dalla forza della musica”. Per il futuro, invece, i quattro puntano ancora più in alto: “Ci piacerebbe un giorno poter collaborare con Damian Marley, figlio di Bob, che arriva dalla nostra matrice reggae: abbiamo suonato con lui anni fa, ma non ancora collaborato in un brano”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA