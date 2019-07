Boomdabash/ “Mambo Salentino” disco d’oro in sole tre settimane (Battiti Live 2019)

I Boomdabash tornano protagonisti a Battiti Live 2019 dopo aver acquisito notorietà al Festival di Sanremo 2019. Le origini di questo gruppo che, da un bel po’ di tempo, sta spopolando è pugliese, precisamente tra Brindisi e Lecce. Si contraddistinguono per il loro sound a metà strada tra il raggae, il soul, il drum and bass e l’hip hop. La loro nascita risale al 2002, ma per farsi conoscere dal pubblico e aumentare la loro notorietà hanno bisogno di attendere fino alla loro partecipazione alla sessantanovesima edizione del festival di Sanremo con la canzone Ti aspetterò. Solo con il disco pubblicato nel 2018, che contiene, tra gli altri, il brano in duetto con Loredana Bertè, hanno ottenuto il successo

Il loro è stato un percorso in discesa nel 2019, hanno conquistato una larga fetta di consensi con la loro ultima partecipazione al festival di Sanremo con la canzone Per un Milione che, a pieno titolo, è entrata tra le più ascoltate in radio. Ad oggi, nonostante i mesi siano trascorsi, continua a palesarsi come una delle canzoni più gettonate in radio e, c’è da credere, che anche nel periodo estivo, nonostante la grande offerta musicale, sarà pronta a distinguersi.

La loro estate sarà piena di impegni e a ritmo di mambo…. Del resto la nuova collaborazione con Alessandra Amoroso propone proprio una canzone dal titolo emblematico Mambo Salentino, da una parte la voglia di enfatizzare il sound, dall’altra un chiaro riferimento alle origini del gruppo e della Amoroso. Questo non è il primo duetto con la Amoroso, che il gruppo dichiara essere una persona dotata di grande sensibilità. Dall’altra parte la Amoroso dichiara di aver volentieri duettato con questo gruppo e che, lavorare con loro, è come essere in famiglia. Nasce quindi, tra questo gruppo e questa artista (che ha recentemente dichiarato di voler tornare alle origini e ritirarsi dalle scene almeno per un po’ per dedicarsi alla sua famiglia) un legame di forte amicizia, consolidato in occasione dell’ultima partecipazione a Sanremo. Proprio in questa circostanza tra i due sarebbe nata la voglia di tornare a collaborare insieme e, dopo aver messo a completamento alcuni dei loro progetti, si sono immersi nell’incisione del singolo che si propone essere uno dei più ascoltati dell’estate.

Boomdabash, Battiti Live 2019: il successo di Mambo Salentino

La canzone, Mambo Salentino, che i Boomdabash porteranno a Battiti Live, è nata su whatsapp ed è diventata disco d’oro in sole tre settimane. Il video è tutto un programma ed è davvero spassoso poterlo vedere! Ambientato in una classica masseria pugliese (vista l’origine degli artisti non poteva che essere questa la location perfetta). Per i Boomdabash si tratta di un’estate in continuo tour: si parte il quattro luglio e si prosegue fino a settembre. Circa una trentina di date già confermate e altre da fissare e da prevedere. Quelle già fissate li vedranno esibirsi a Mestre, Torre Paduli, Sedilo, Canicattì, Vasto Spulico, San Severo, Valmontone e tantissime altre. Durante i loro concerti porteranno sul palco le canzoni del loro ultimo album Barracuda, tra cui anche il successo Sanremese. Ovviamente non mancheranno le canzoni che li hanno condotti a questo straordinario successo, tra cui Il solito Italiano, Portami con te e Non ti dico no, che hanno duettato con la Bertè e che, nello scorso 2018, è stata canzone protagonista dei dischi estivi.

Il video di Mambo Salentino



