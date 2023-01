Boomdabash/ “Tropicana fonde reggae e dancehall giamaicana con altri mondi musicali”

Boomdabash: ecco perchè abbiamo scelto Annalisa in Tropicana

I Boomdabash ospiti di Boomerissima di Alessia Marcuzzi con i loro tormentoni da “Mambo salentino” a “Karaoke” fino a “Tropicana”. La band salentina è stata per le ultime estati la protagonista indiscussa delle classifiche con brani tormentoni che hanno fatto cantare e ballare milioni di italiani. L’ultimo successo dell’estate 2022 è Tropicana, il brano prodotto da B1/Soulmatical Music e distribuito da Capitol Records Italy (Universal Music Italy), che hanno cantato con Annalisa.

Una scelta non casuale come hanno spiegato: “con Annalisa ci siamo sempre rincorsi e l’occasione di collaborare è arrivata con “Tropicana”. Ogni canzone è come un abito su misura e questo era perfetto per lei, di cui apprezziamo la voglia di sperimentare sempre e contaminare molto la sua musica. Avevamo bisogno di una voce sensuale e delicata, ma al tempo stesso incisiva, e l’unica in Italia con questa tipo di vocalità è proprio Annalisa. Abbiamo voluto continuare questo filone rosa del featuring, perché crediamo che il panorama musicale italiano sia composto da grandissime artiste, veri talenti. Viva il girl power”.

I Boomdabash su Tropicana: “voglia di divertirsi anche in tempi bui”

I Boomdabash hanno infranto record su record con “Tropicana”, un brano dal ritmo contagioso, che unisce reggae e dance hall giamaicana con sonorità elettroniche. Proprio il leader della band salentina Biggie Bash (Angelo Rogoli) quest’estate nel lanciare il brano ha confessato a gazzettadelsud.it: “questa sarà forse l’estate in cui potremmo riappropriarci delle libertà tolte. Il ritornello dice “ballo anche se arriva il temporale”: un invito a non perdere speranza e voglia di divertirsi anche in tempi bui. “Tropicana” si colloca in questo mood: continuiamo a ballare qualsiasi cosa succeda e ad andare avanti sempre con la schiena dritta”.

Parlando poi del brano ha aggiunto: “a differenza di altri nostri pezzi, “Tropicana” fonde reggae e dancehall giamaicana con altri mondi musicali. Il brano parte col nostro mood classico che ti porta con la mente in Giamaica per farti ritrovare, nel ritornello, nell’immaginario del club notturno, con influenze afro-house. Potremmo dire quindi che “Tropicana” è un universo di tanti pianeti diversi che alla fine riescono a coesistere e convivere. Abbiamo voluto citare il pezzo del Gruppo Italiano perché la linea melodica del ritornello profuma di dance anni ’80-90. È un omaggio coerente col nostro grande amore per il vintage musicale”.











