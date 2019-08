Boomdabash/ Video, Alessandra Amoroso sul palco per Mambo Salentino? (Battiti Live)

Ci sarà anche Alessandra Amoroso coi Boomdabash sul palcoscenico di Battiti Live per la puntata in onda stasera 7 agosto su Italia? La canzone è diventato uno dei veri tormentoni dell’estate italiana, uscita il 7 giugno 2019 infatti ha scalato molte delle classifiche italiane con un videoclip che ha riscosso grande successo. Una conferma per il gruppo che già l’estate scorsa aveva incantato insieme a un’altra delle signore della musica italiana, Loredana Bertè. E ora sono diventati una vera e propria certezza con diverse artiste che staranno già sognando un featuring con loro per provare una nuova strada nella loro carriera.

Boomdabash: che emozione a Sanremo

I Boomdabash, ospiti a Battiti Live, non fanno però rima solo con i tormentoni estivi, perché anche in inverno riescono a trascinare il pubblico. L’hanno fatto quest’anno con “Per un milione” canzone portata al Festival di Sanremo e che ha riscosso un grande successo. Come sempre la band, anche in questa canzone, è riuscita ad abbinare la frenesia della musica pop con il ritmo del rap. Uno stile derivato dall’unione dei due leader che si prestano a un connubio di due stili molto diversi. Biggie Bash e Paya infatti hanno caratteristiche vocali molto diverse, anche se incredibilmente abili a muoversi parallele. Al giradischi poi troviamo da una parte Blazon e dall’altro Mr Ketra che sono stati in grado di rivoluzionare il mondo della musica elettronica. Quest’ultimo fa parte poi del duo musicale Takagi & Ketra.

Boomdabash: l’esperienza del Giffoni Film Festival

Tra gli eventi a cui i Boomdabash hanno partecipato c’è anche il Giffoni Film Festival, dove hanno raccontato la loro passione per il cinema horror e per It. A Ciak Magazine hanno raccontato come hanno festeggiato i loro 15 anni insieme: “Per noi è stata la conferma di aver lavorato nella direzione giuste. Quel giorno per noi è diventato una data storica che ci ha permesso di allargare il bacino d’utenza. Ci siamo resi conto di quanta forza e calore il pubblico ci esprime. Questo è il regalo che ci ha fatto in quell’occasione più che mai”. Sul film tratto dal romanzo di Stephen King: “A Biggie Bash è venuto in mente l’idea di citare It, è un fan sfegatato dello scrittore. Sappiamo quanto sia difficile rifare un cult, ma Pennywise non l’abbiamo proprio apprezzato. Non sono riusciti a farlo più spaventoso di quanto non fosse”.

Boomdabash: il video di Mambo Salentino





