Boomdabash/ Video, il singolo Karaoke con Alessandra Amoroso hit dell’estate

I Boomdabash hanno centrato un altro bersaglio: il singolo Karaoke che li vede al fianco di Alessandra Amoroso è già diventato una hit dell’estate. Il successo in radio e nelle piattaforme dedicate ha permesso alla band salentina di ricevere da pochi giorni il Disco di Platino, a conferma del successo appena ottenuto. La canzone continua intanto a rimanere al primo posto dei singoli più ascoltati nella classifica FIMI/GFK, per la terza settimana consecutiva, e su Spotify è in cima alla Top 50. Per non parlare dei numeri registrati anche su Youtube: oltre 30 milioni di views. “Karaoke è nata in un momento molto particolare della mia vita e della nostra vita”, ha scritto la Amoroso sui social, “a me ha restituito quello che avevo perso in questi mesi e mi ha dato il modo migliore per poter essere più vicina possibile ai vostri cuori”. Non si tratta tra l’altro di una collaborazione inedita fra i Boomdabash e la cantante, visto che l’anno scorso hanno lanciato il tormentone estivo Mambo Salentino. “Siamo ancora il brano più suonato e più venduto”, ha scritto invece il gruppo su Instagram, “godiamoci questo incredibile momento”. Clicca qui per leggere il post dei Boomdabash.

Boomdabash, Disco di Platino con Karaoke

I Boomdabash non potrebbero essere più felici del successo ottenuto con Karaoke, il brano che vanta la featurette di Alessandra Amoroso. In seguito alla notizia di aver ricevuto il Disco di Platino, il gruppo salentino ha deciso di ringraziare tutti i fan sui social per il supporto ricevuto. Oggi, lunedì 27 luglio 2020, i Boomdabash saranno tra l’altro fra gli ospiti che vedremo a Otranto in occasione della prima puntata di Battiti Live. “Mettere entusiasmo nel ripartire non vuol dire affatto sminuire i sacrifici e il dolore che ci sono stati nei mesi passati”, ha detto la band di recente a Il Corriere della Sera, parlando del loro nuovo singolo, “La memoria è fondamentale e ci insegna come comportarci in futuro. Ma serve uno slancio per vedere la vita in modo diverso e scrollarci via la negatività. Le persone, adesso, hanno bisogno di sorridere”. Parole che si adattano sia alla missione e al testo della canzone, sia al ritorno della musica live grazie al più grande evento dell’estate. I Boomdabash però hanno deciso di puntualizzare le loro intenzioni riguardo al futuro e alla possibilità di ritornare presto in concerto: “L’anno scorso abbiamo fatto oltre 40 date, questa volta aspetteremo“. Questo non vuol dire che l’obiettivo del gruppo sia ritornare sul palco, solo che i ragazzi hanno deciso di non scendere a compromessi con i loro valori. “Nulla si può avvicinare alla magia dei concerti così come erano prima”, hanno aggiunto.

Foto, grazie ai fan

Video, Karaoke feat Alessandra Amoroso





