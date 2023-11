Boomerissima 2023, anticipazioni e diretta 2a puntata/ Ospiti di Alessia Marcuzzi: Cristina D’Avena, Arca…

Boomerissima 2023, anticipazioni e diretta 2a puntata: tutti gli ospiti

Martedì 7 novembre, in prima serata, Raidue trasmette la seconda puntata di Boomerissima, il programma di Alessia Marcuzzi che, dopo il successo della prima stagione è stato riconfermato dalla Rai. Il format, rispetto alla prima edizione, non cambia e, anche nelle nuove puntate, Alessia Marcuzzi ripropone la sfida generazionale tra Boomer e Millennial. Il tutto avviene, naturalmente, tra due squadre formate dai personaggi più amati del mondo dello spettacolo dal pubblico. Attraverso una serie di giochi, le due squadre provano a portare a casa la vittoria regalando ai telespettatori una serata all’insegna della musica, del divertimento, ma anche della nostalgia.

Con Boomerissima, infatti, si torna indietro nel tempo in modo da permettere agli adulti di rivivere quelli che sono stati i loro anni giovanili e ai ragazzi di conoscere cose che ignorano ma che hanno fatto la storia della televisione italiana.

Boomerissima 2023: gli ospiti e le sfide della seconda puntata

Tanti ospiti per Alessia Marcuzzi all’interno della seconda puntata di Boomerissima 2023. Per i Boomer, – ovvero coloro che, come la conduttrice, hanno vissuto gli anni ’80 e ’90 – Francesco Arca, Cristina D’avena, Paola Minaccioni e Francesco Paolantoni; mentre, per i più giovani Millennial, Cristina Chiabotto, Giulia De Lellis, Pierpaolo Spollon e Ludovico Tersigni. Ci sarà, poi, un ospite internazionale che si collegherà a sorpresa sul telefonone di Alessia per sbloccare vari ricordi.

Il protagonista del mito della serata, invece, sarà Cristiano Malgioglio. Special guest sarà, invece, il duo comico formato da Nuzzo e Di Biase. Inoltre, Cristina D’Avena non sarà solo una concorrente della squadra dei Boomer ma regalerà anche un momento musicale ai telespettatori esibendosi sulle note di alcune delle sue sigle dei cartoni animati più famose.

Come vedere in diretta streaming Boomerissima 2023

Come tutti i programmi Rai, anche Boomerissima 2023 può essere seguita in tv e in streaming. Per seguire la seconda puntata dello show di Alessia Marcuzzi basta sintonizzare il televisore su Raidue a partire dalle 21.20. Per seguire, invece, la diretta streaming è sufficiente collegarsi a Raiplay o scaricare l’apposita applicazione.

