Boomerissima 2023, anticipazioni e diretta 4a puntata/ Svelati tutti gli ospiti di Alessia Marcuzzi

Boomerissima, anticipazioni e diretta quarta puntata

Dalle anticipazioni sulla puntata di Boomerissma di questa sera si scopre che come sempre Alessia Marcuzzi avrà un ricco parterre di protagonisti. Come sempre si scontreranno le due generazioni dei Boomer e dei Millenials nelle varie prove. Non mancheranno poi i giochi, i filmati d’epoca, le canzoni e i vari aneddoti. E dalle anticipazioni su Boomerissima del 28 novembre si scopre chi saranno gli ospiti della squadra dei Boomers e gli ospiti della squadra dei Millenials

Boomerissima nella puntata di questa sera, martedì 28 novembre, vedrà nella squadra di Boomers a giocare e sfidarsi ci saranno la regista e attrice Michela Andreozzi, il conduttore e volto storico di Striscia la notizia Enzo Iacchetti, la conduttrice e showgirl Stefania Orlando ed comico e spalla di Fiorello a Viva Rai2 Fabrizio Biggio. Invece nella squadra dei Millenials dello show condotto da Alessia Marcuzzi ci saranno l’ex velina di Striscia la notizia Costanza Caracciolo, l’ex gieffino Luca Onestini, la giovane attrice Mariasole Pollio e il cantautore rivelazione di una scorsa edizione di Amici LDA.

Le anticipazioni della puntata di questa sera di Boomerissima (martedì 28 novembre) svelano non solo chi saranno gli ospiti delle due squadre ma anche gli ospiti di puntata. Tra i grandi nomi dello show di Alessia Marcuzzi sarà presente Loredana Bertè, la rocker ed icona della musica italiana attualmente è tra coach del baby talent di Antonella Clerici The Voice Kids. Guest star della serata sarà anche l’attore Gabriel Garko.

Alessia Marcuzzi dunque nella quarta puntata di Boomerissima come ospiti avrà dei grandi nomi del modo della musica e dello spettacolo che si sfideranno tra di loro nei vari giochi e le varie prove. La sfida in realtà è solo un modo per ricordare il meglio delle generazioni passate e presenti. Gli ascolti di questa stagione dello show di Rai2, però, sono stati tutt’altro che incoraggianti tanto che rumors sempre più insistenti ritengono che forse non ci sarà una terza edizione di Boomerissima. E non è un periodo d’oro per la conduttrice anche perché rischia di saltare il suo nuovo show in prima serata.

