Boomerissima, anticipazioni puntata 20 luglio 2024 (replica)/ Alessia Marcuzzi torna con il meglio dello show

Boomerissima, anticipazioni puntata speciale di oggi 20 luglio 2024: Alessia Marcuzzi torna con il meglio delle due edizioni

Stasera, 20 luglio 2024, torna su Rai 1 Boomerissima, il programma condotto da Alessia Marcuzzi che, nelle sue scorse edizioni, ha conquistato il pubblico con la sua formula originale e divertente. In questa puntata speciale rivedremo i momenti più iconici delle prime due edizioni, rivivendo le sfide tra boomer e millennial, tra passato e presente. Non si tratta, dunque, di una nuova edizione, bensì del meglio delle puntate andate già in onda lo scorso anno su Rai 2.

Musica, tv, cinema, moda saranno i protagonisti di una puntata nella quale niente sarà lasciato al caso. Alessia Marcuzzi guiderà il pubblico in un viaggio attraverso le mode, i programmi tv, i film e la musica che hanno segnato gli anni ’70, ’80, ’90 e 2000. Il tutto attraverso dei giochi che vedranno in sfida due squadre di ospiti: i Boomer contro i Millennial.

Boomerissima, chi si sfiderà in questa puntata speciale? Rivedremo vari ospiti delle precedenti edizioni

Lo scontro tra generazioni si riaccende dunque stasera su Rai 2 con una puntata speciale di Boomerissima. Rivedremo le sfide più divertenti e le gag più esilaranti che hanno contrapposto boomer e millennial, scoprendo chi la spunterà tra le due generazioni. Non mancheranno le canzoni, i balli, i quiz e i giochi che ci faranno rivivere l’atmosfera unica di Boomerissima. Tanti saranno gli ospiti che rivedremo nel corso della puntata: tra le sfide più esilaranti quelle che hanno visto contrapposti Asia Argento, Caterina Balivo, Cesare Bocci e Biagio Izzo ad Aurora Leone, Alvise Rigo, Giulia Salemi e Tommaso Zorzi. Ma sono soltanto alcuni degli sfidanti che rivedremo nel corso della puntata speciale, la cui protagonista assoluta resta la versatile conduttrice Alessia Marcuzzi. Proprio lei, su Instagram, ha ricordato ai fan l’appuntamento per stasera, in prima serata su Rai 1.











