Boosta, pseudonimo di Davide Dileo, è nato a Torino nel 1974. La sua attività musicale è cominciata quando aveva appena 15 anni, suonando con varie band in diversi locali. Dopo aver studiato pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi, ha co-fondato i Subsonica, pubblicando con loro nove album e ottenendo importanti premi come l’MTV Europe Music Award.

Nel frattempo Boosta ha cominciato la sua carriera anche come Dj, lavorando in tante discoteche tra le più importanti al mondo. Nel frattempo Davide ha lavorato anche spesso come autore e compositore, scrivendo anche due brani per Mina. Tra i grandi artisti con i quali ha lavorato ci sono anche Skin, Malika Ayane e Tricky.

Non solo musica nella vita di Boosta, che ha lavorato anche come scrittore, pubblicando una raccolta di racconti brevi e poi un romanzo, “Un’ora e mezza”, dal quale è stato anche realizzato un film. Ha inoltre collaborato per diverso tempo con vari quotidiani come La Repubblica e La Stampa, tenendo inoltre un programma per gli amanti del cinema su LA7.

Boosta chi è: le avventure in tv del musicista torinese

Boosta ha avuto anche avventure televisive, e non solamente a La7. Ha collaborato con Rai Cinema per un documentario, “Surfin’ Torino”, per poi ancora venire scelto come volto di Sky Arte HD, che nel 2012 gli ha affidato un programma dal titolo “Boo(k)sta: libri in musica”. Dunque, una figura poliedrica quello di Boosta, che tra musica e tv ha costruito una carriera. Con i Subsonica, Boosta ha ottenuto un successo davvero importante. “L’affiatamento, per un gruppo abituato al palco come il nostro, poteva essere un’incognita” ha raccontato Davide Dileo, che ha costruito una carriera intera tra musica e programmi tv grazie al suo grande talento.

