Boosta e Fernanda Lessa: perché si sono lasciati?/ Il mancato feeling con la famiglia

Boosta e Fernanda Lessa, i veri motivi della rottura tra il bassista dei Subsonica e la showgirl

Sono tanti gli uomini di cui si è innamorata Fernanda Lessa nel corso della sua vita. Da Bobo Vieri ad Adrien Body, passando per il bassista dei Subsonica, Davide Dileo, meglio noto come Boosta. I due hanno vissuto una storia piuttosto travagliata, con la fotomodella brasiliana che in quel periodo era alle prese con le dipendenze dall’alcol. Forse anche per questo motivo le cose non sono sbocciate e non si sono evolute come entrambi avrebbero voluto.

Inoltre non si può negare che tra Fernanda Lessa e Boosta qualcosa si sia inceppato con la nascita della secondogenita. “Ho capito che l’amore per il mio compagno e per le mie figlie doveva vincere sull’alcool. Ce l’ho fatta. Ne sono uscita. Poi è arrivata la nostra seconda figlia Lua Clara, ma stavo bene”, le sue parole in una intervista di qualche tempo fa al settimanale Chi.

Boosta e Fernanda Lessa, la famiglia di lui ‘fredda’ nei confronti di lei: ecco cosa non ha funzionato

Tra gli altri motivi che avrebbero spinto alla rottura Davide Dileo, conosciuto come Boosta, e la soubrette Fernanda Lessa, ci sarebbe la distanza e la freddezza della famiglia di lui nei suoi confronti. Eppure la modella brasiliana ce l’ha sempre messa tutta per entrare nelle loro grazie, anche perché, almeno agli inizi, tutto era perfetto nella relazione con con il bassista e compositore dei Subsonica. “Non lo so come possa essere così paziente“, aveva confidato lei in una intervista a Verissimo di qualche tempo fa, a proposito dell’ex compagno, nonché il padre delle sue due figlie.

“Quando mi ha conosciuto? Abbiamo trascorso un anno trovandoci sempre nei festival, nelle discoteche. Ci incrociavamo sempre. Avevamo per caso lo stesso autista e dopo otto mesi mi ha chiesto il numero di telefono”, il racconto di Fernanda Lessa. La modella, oggi, ha preso un’altra strada in amore, ma la stima nei confronti di Boosta non è cambiata.











