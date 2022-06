Boosta/ “Il problema di un artista? Vi dico io qual è…”

Boosta, tastierista dei Subsonica: “Tutto nella vita ha un suono”

Forse non tutti gli appassionati di musica sono al corrente del fatto che Boosta non sia solo il tastierista dei Subsonica, ma anche un importante dj che ha avuto successo negli anni novanta in poi. Il musicista è una colonna importante del gruppo, risulta infatti co-fondatore della band che ha contribuito a creare e rendere unica grazie ad un sound originale e apprezzabile.

Boosta, chi sono le sue ex fidanzate/ Fernanda Lessa si è salvata grazie…

Il quarantottenne ha una visione della musica e della vita tutta sua, come raccontato in diverse interviste. Il portale artribune.com riporta: “Io parto dall’assunto che tutto abbia un suono. Se tutto ha un suono, io che sono musicista posso far suonare tutto; posso dare un significato musicale e una colonna sonora a tutto”.

Boosta e la sua visione artistica: “Il problema è restare intrappolati in tutto quello che si sa fare”

Il compositore, tastierista e co-fondatore dei Subsonica è abituato a guardare sempre avanti e sono rimaste impresse ai fan alcune dichiarazioni sui suoi futuri progetti, a cui Boosta evidentemente tiene moltissimo. “Il problema di tutti è rimanere intrappolati in quello che si sa fare“, ha sottolineato l’artista. “Mentre avere così tanti strumenti a disposizione significa mettersi alla prova in un contesto che non è il proprio. Che è quello che dovrebbe fare sempre un artista”.

LEGGI ANCHE:



© RIPRODUZIONE RISERVATA