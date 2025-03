Boosta, musicista nonché conduttore ed esperto di cinema, ha avuto una relazione importante con la modella Fernanda Lessa. La fotomodella brasiliana ha vissuto anni turbolenti durante la sua storia con il musicista, dalla quale sono nate due figlie, Ira Marie e Lua Clara.

A contribuire alla rottura tra Boosta e la ex compagna Fernanda Lessa sarebbe stata sia la dipendenza dall’alcol di lei che la famiglia del cantante non l’avrebbe mai accettato fino in fondo. Fernanda Lessa non ha nascosto che non si è mai sentita integrata nella famiglia del compagno, tanto che per questa ragione ha deciso di allontanarsi da loro e di tornare in Brasile, portando con sé le due bambine. Eppure la loro storia d’amore sembrava partita con grande trasporto da parte dei due, che si sono conosciuti in discoteca.

Boosta e la ex compagna Fernanda Lessa hanno avuto insieme due figlie. La prima, Ira Marie, ha spinto la mamma a prendere la decisione di terminare il suo rapporto di dipendenza con l’alcol. “Lì mi sono fermata. Ho capito che l’amore per il mio compagno e per le mie figlie doveva vincere sull’alcool e ce l’ho fatta” ha raccontato la modella qualche tempo fa. Dopo la prima bambina è arrivata anche la seconda, Lua Clara, ma purtroppo non è bastata la maternità per tenere lontana la mama dall’alcol.

Purtroppo ha avuto un ruolo importante anche il mancato feeling che la ex compagna Fernanda Lessa aveva con la famiglia di Boosta, pseudonimo di Davide Di Leo. “Io mi sentivo rifiutata dalla sua famiglia e me ne sono andata in Brasile con le bimbe” ha spiegato la modella. Dopo una battaglia legale durata sette mesi, i due si sono accordati e hanno capito che per il bene delle loro figlie era bene. Per stessa ammissione di Fernanda, Boosta è un ottimo padre con le loro bambine Ira Marie e Lua Clara.