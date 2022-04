Boralevi vs Bruzzone: “Taccia, si sforzi!”/ Criminologa la stronca: “Ma taccia lei!”

A “Ore 14”, programma di Rai Due condotto da Milo Infante, Antonella Boralevi e Roberta Bruzzone hanno dato vita a un acceso scontro verbale. Tutto ha avuto inizio quando è stato trattato il drammatico caso di Giovanni Guarino, 18enne ucciso a coltellate a Torre del Greco al luna park da due ragazzini di quindici anni. La criminologa ha commentato la vicenda in questi termini: “Per loro è una condotta che rientra in un parametro di valori. Non puoi applicare il nostro codice morale, etico e legale, il loro è un mondo a parte. Questo significa semplicemente che vuoi uccidere una persona, perché dal loro punto di vista un affronto, per noi banale e per loro insanabile, diventa un pretesto per agire in maniera distruttiva per mantenere il rispetto del resto del gruppo. Funziona così, non c’è un’altra strada”.

Liliana Resinovich, esame tossicologico negativo/ "Non ha assunto farmaci o droghe"

A quel punto, Antonella Boralevi ha replicato a Roberta Bruzzone: “Dobbiamo stare attenti ed essere realisti. Se passa il concetto che ‘sono il figlio di una famiglia indegna‘… Intanto bisognerà provare che la mia famiglia sia davvero indegna”. Parole che non hanno incontrato il favore della criminologa…

Roberta Bruzzone: "Ho avuto proposta bisex a Venezia"/ "Figli? Non sarei buona madre"

BORALEVI VS BRUZZONE: “MI FACCIA CONCLUDERE!”

Nel prosieguo di “Ore 14”, Antonella Boralevi e Roberta Bruzzone non se le sono mandate a dire. Quando l’opinionista di “Ballando con le Stelle” ha manifestato il proprio disappunto, Antonella Boralevi, che in quel momento aveva la parola, ha detto: “Vorrei chiudere la mia argomentazione, poi dopo la signora Bruzzone interviene. Per cortesia, mi faccia concludere!”.

E, ancora: “Io non l’ho interrotta, la prego, faccia uno sforzo, taccia! Taccia, un momento! Io sono stata interpellata”. Dopo avere udito la replica della Boralevi, Bruzzone ha affermato: “No, taccia lei!”. La tensione si è poi esaurita naturalmente, con la scrittrice che ha ultimato l’esposizione del proprio concetto e lasciato la parola al padrone di casa, Milo Infante.

Roberta Bruzzone “Ucraina caritatevole col nemico”/ “Corriamo un rischio enorme ma…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA