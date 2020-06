Borg McEnroe/ Video, su Rai Movie il film con Shia LaBeouf (oggi, 16 giugno 2020)

Borg McEnroe va in onda su Rai Movie prevede per la prima serata di oggi, martedì 16 giugno, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola che è frutto di una coproduzione internazionale che ha visto impegnate nel 2017 case cinematografiche ed artisti di Svezia Danimarca e Finlandia. La regia di questa pellicola è stata affidata a Janus Metz, il soggetto è stato tratto dalla vita reale soprattutto in ambito sportivo che ha visto protagonisti due straordinari tennisti com’è Bjorn Borg e John McEnroe mentre la sceneggiatura è stata rivista e adattata da Ronnie Sandahl. La distribuzione ai botteghini almeno in Italia è stata gestita dalla Lucky Red con montaggio realizzato da Per K. Kirkegaard e Per Sandholt, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Niels Thatstum ed i costumi di scena sono di Kicki Ilander. Nel cast sono presenti Sverrir Gudnason, Shia LaBeouf, Stellan Skarsgard, Tuva Novotny, Robert Emms e Jason Forbes.

Borg McEnroe, la trama del film

Ecco la trama di Borg McEnroe. Tra la fine degli anni settanta e i primi anni ottanta, il mondo del tennis ha vissuto l’incredibile competizione sia dal punto di vista sportivo che caratteriale tra due straordinari campioni, il tennista svedese Bjorn Borg e l’estroso americano John McEnroe. Una competizione che ha diviso gli appassionati di tennis di quel periodo e che soprattutto ha permesso di regalare delle incredibili ed infinite sfide che si sono consumate sia all’interno del rettangolo di gioco ma anche in ambito umano con interviste ricche di spunti e di frecciatine. In particolare, le vicende più importanti in questa pellicola raccontano soprattutto del periodo tra il 1978 e il 1981 in cui i due campioni di tennis ebbero modo di scontrarsi in ben 14 occasioni.

Molte di queste partite diventano leggendarie in ragione del grande grado tecnico ed agonistico che i due interpreti ebbero modo di mettere in campo. Furono delle vere e proprie sfide senza esclusioni di colpi con un bilancio complessivo in perfetta parità ed in particolar modo con 7 vittorie per parte. Grande risalto verrà dato nel corso del film soprattutto all’epica sfida che si è consumata nel glorioso torneo britannico di tennis di Wimbledon nell’anno 1980. Una partita che è rimasta sempre nel cuore degli sportivi dove non sono mancati i colpi di scena e soprattutto dove due fuoriclasse ebbero modo di mostrare al mondo degli incredibili colpi che lasciarono tutti col fiato sospeso. Un incontro leggendarii che ancora oggi viene riproposto a distanza di tanti anni per far capire la qualità di quel tennis e soprattutto gli stimoli e gli spunti che seppero dare a tutto il movimento.

