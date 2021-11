Borgonovo vs Carly Tommasini/ “Comunità LGBT+ fa tante parole, ma la biologia esiste”

Dibattito sulla comunita LGBT+ a Zona Bianca, confronto ad alta tensione tra Francesco Borgonovo e Carly Tommasini. Il giornalista ha esordito così: «Questo movimento fa un errore: pensa che inventare una parola significhi inventare una cosa o un fatto. Voi avete un sacco di parole belle che vi rappresentano, ma sono parole. Poi c’è la realtà, fatta di corpo, biologia, carne e sangue, che non si possono trascurare».

Citando un fatto affrontato in precedenza, Borgonovo ha spiegato: «La divisione nei camerini, nei bagni, nelle attività e nello sport serve, perché purtroppo per voi la biologia esiste, e a determinate caratteristiche fisiche seguono determinati comportamenti». Carly Tommasini ha però precisato: «La lingua nasce e si evolve e c’è un motivo».

Borgonovo vs Carly Tommasini a Zona Bianca

Francesco Borgonovo ha poi proseguito la sua argomentazione: «Puoi prendere una mela e dire che è una pera, ma quella rimane una male. Ma voi pensate di cambiare la lingua e le parole, cambiando i pensieri delle persone e le loro azioni: questa è propaganda. Le persone esistono come maschi, come femmine oppure cambiano sesso. Tu hai deciso da maschio di diventare femmina». La makeup artist però ha ribattuto: «Nella società in cui viviamo adesso le persone fluide non hanno una rappresentazioni, ma le persone hanno sempre avuto una rappresentazione, non è che nascono da un movimento mediatico». Insomma, due visioni completamente diverse…

