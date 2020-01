Borini via dal Milan?/ Calciomercato news: è derby di Genova per avere Fabio

Il futuro di Fabio Borini è sempre più lontano dal Milan. I numeri stagionali d’altronde parlano molto chiaro in tal senso: Borini infatti finora ha raccolto la miseria di due presenze nel campionato di Serie A 2019-2020 con la maglia del Milan, per un totale di appena 70 minuti in campo, per di più nelle prime due giornate. Il numero 11 rossonero dunque non gioca da agosto, essendo scivolato indietro nelle gerarchie di Marco Giampaolo senza poi che l’arrivo di Stefano Pioli abbia cambiato qualcosa, tanto che con il nuovo allenatore Borini non ha ancora giocato nemmeno un minuto – e difficilmente la situazione cambierà, i fasti ormai sono lontani. In questi ultimi giorni di conseguenza Borini ha fatto parlare di sé solamente perché, essendo il titolare della maglia numero 11, ha di fatto impedito a Zlatan Ibrahimovic di sceglierlo come numero per la sua nuova avventura al Milan.

BORINI VIA DAL MILAN? SI PROFILA UN DERBY DI GENOVA

Borini via dal Milan dunque sembra l’epilogo inevitabile a gennaio per il giocatore che è seguito con particolare attenzione dalle due squadre di Genova, che condividono l’obiettivo della salvezza e che sembrano dunque pronte a scatenare un derby di mercato per aggiudicarsi Fabio Borini. Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, il primo nome in uscita per il Milan in questo vivace mese di gennaio sarà proprio quello di Borini, seguito con grande attenzione appunto da Genoa e Sampdoria. Vedremo poi se il Milan riuscirà a ricavare qualcosa da questa partenza, oppure non si andrà oltre un prestito che comunque chiuderebbe l’esperienza rossonera di Borini, il cui contratto infatti scadrà il 30 gennaio prossimo.

