Boris 4 anticipazioni, trama e cast/ La serie cult italiana torna su Disney+

Boris 4, la nuova stagione della serie tv cult tutta italiana, è finalmente sbarcata su Disney+. Da qualche ora a questa parte l’inedito capitolo con protagonista René Ferretti (Francesco Pannonifino) e la sua banda, è visualizzabile sulla piattaforma video streaming di Disney, per buona pace dei fan che attendevano da anni questo grande evento. Boris 4 ritorna mantenendo il suo cuore pulsante, l’ironia e la commedia, ma catapultando i suoi protagonisti in un mondo dello spettacolo completamente differente rispetto a quello di qualche anno.

“In questi anni è sempre prevalso la voglia di non rientrare, di preservare il ricordo di quella serie, di quella grande esperienza che aveva legato noi come autori e poi tutto il resto del cast ad un momento sicuramente iconico della televisione italiana – sono le parole di Giacomo Ciarrapico, insieme a Luca Vendruscolo la firma appunto di Boris 4, parole rilasciate in occasione della Festa del Cinema di Roma – poi però alla fine una serie di circostanze, tra cui l’arrivo delle piattaforme, ci ha convinto che forse si poteva tornare con Boris”.

BORIS 4 E’ SU DISNEY+: IL CAST DI ATTORI ALLE PRESE CON “VITA DI GESU’”

Boris è uscito per la prima volta nel 2007, quindi il bis nel 2008 e poi la terza stagione nel 2011. Ora un quarto capitolo per certi versi inatteso, giungendo a più di una decade da quello precedente, e dove ritroveremo i grandi protagonisti dello storico cast, da Francesco Pannofino a Ninni Bruschetta, passando da Alessandro Tiberi, Pietro Sermonti, Valerio Aprea, Caterina Guzzanti, Antonio Catania, arrivando fino a Carolina Crescentini, senza dimenticarsi di Corrado Guzzanti, Giorgio Tirabassi, Marco Giallini, Pamela Villoresi e Paolo Sorrentino, un cast davvero eccellente per una risata assicurata.

In merito alla trama di Boris 4, come detto sopra gli attori protagonisti si troveranno a dover affrontare una tv generalista morente, e saranno quindi costretti a cimentarsi con le sfide della televisione digitale girando la serie “Vita di Gesù”. Ovviamente non vi diciamo nulla: volate su Disney+ per godervi lo spettacolo.













