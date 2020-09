Boris Becker, processo per fallimento/ “Ha nascosto beni”: rischia 7 anni

Boris Becker rischia 7 anni di carcere secondo quanto riporta il The Guardian. La stella del mondo del tennis ha nascosto alcuni beni finanziari nel corso di un procedimento giudiziario per fallimento e adesso rischia grosso. I beni contestati al tedesco sono un appartamento a Chelsea, due proprietà tedesche e 1,2 milioni di sterline in contati. Beni che aveva a disposizione nel 2017, quando ha deciso di dichiarare bancarotta per evitare di dover affrontare il pagamento dei suoi debiti. Le accuse di presunto occultamento sono 19 in totale e comprendono anche 75 mila azioni di una società di intelligenza artificiale, ovvero la Breaking Data Corp. Il quotidiano spiega che Boris Becker è stato rilasciato su cauzione ed ha l’obbligo di vivere e dormire nella sua proprietà di Battersea.

BORIS BECKER RISCHIA 7 ANNI DI CARCERE

Numerosi i capi di accusa nei confronti di Boris Becker – senza dimenticare le quattro omissioni di dichiarazioni relative a conti bancari con JP Morgan Belgium e Julius Baer Guernsey – e sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime settimane sul processo in corso in Inghilterra. Il 52enne si è dichiarato non colpevole ed ha tenuto a prendere posizione con una nota diramata sui suoi profili social: «Innocente fino a prova contraria! Nego le accuse contro di me e mi difenderò con tutti i mezzi legali! Credo nel sistema legale del Regno Unito e nei suoi agenti! La mia squadra dimostrerà la mia innocenza a tempo debito!!!».

Innocent until proven guilty! Ich bestreite die Anschuldigungen gegen mich und werde mich mit allen rechtlichen Mitteln verteidigen! Ich glaube an das britische Rechtssystem und ihre Vertreter! Mein Team wird meine Unschuld zu gegebener Zeit beweisen!!! BB — Boris Becker (@TheBorisBecker) September 25, 2020





