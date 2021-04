Boris Johnson annulla visita in India/ Variante Covid indiana, New Delhi in lockdown

Boris Johnson, premier del Regno Unito, ha deciso di annullare la sua visita in India a causa dell’incremento esponenziale dei contagi e dell’impazzare della nuova variante Covid indiana, che sta mettendo a repentaglio la tenuta del sistema sanitario nazionale. La scelta di Johnson è stata ufficializzata in queste ore da Downing Street, i cui portavoce hanno spiegato che la missione è stata procrastinata a data da destinarsi proprio in virtù dell’attuale situazione di diffusione del contagio nel Paese asiatico, dove, come accennavamo in precedenza, è stata individuata la variante con doppia mutazione dal ceppo originario.

Al di là della mancata presenza di Boris Johnson in India, la situazione è davvero allarmante, tanto che New Delhi entrerà a partire dalla serata di oggi, lunedì 19 aprile 2021, in lockdown. Il primo ministro, Arvind Kejriwal, in occasione della conferenza stampa tenuta in queste ore, ha asserito che la capitale indiana “ha raggiunto i limiti”, tanto che si sta rischiando un vero e proprio collasso a livello sanitario.

BORIS JOHNSON NON VA IN INDIA: TROPPI CASI COVID

La mancata visita di Boris Johnson in India è giustificata anche dai numeri diramati dal Ministero della Salute indiano, che ha reso noto che New Delhi ha segnalato 25.462 casi e 161 morti nelle ultime 24 ore. Complessivamente, l’India intera ha registrato 273.810 nuove infezioni nello stesso arco di tempo: si tratta del più alto aumento giornaliero dall’inizio della pandemia, con 1.619 morti per Covid-19 in una sola giornata. Come spiega “Il Fatto Quotidiano”, a New Delhi “i reparti di terapia intensiva sono già al collasso, manca ossigeno per i respiratori, e stanno per esaurirsi i posti letto negli ospedali: da giorni, le ambulanze con i pazienti in attesa di ricovero stazionano per ore fuori dai più grandi ospedali della città. Gli esperti prevedono che il lockdown appena deciso non durerà una sola settimana: i media riferiscono che dal momento dell’annuncio i negozi sono stati presi d’assalto dai cittadini, che corrono ad acquistare tutto ciò che da questa notte non sarà più disponibile, non si sa fino a quando”.

