Dai file trapelati di Boris Johnson emerge la presenza di un misterioso imprenditore: chi è Christopher Harborne e perché lo accompagnò in Ucraina

Continuano a emergere singolari dettagli sulla vita politica (e non solo) dell’ex primo ministro britannico Boris Johnson scoperti grazie ad alcuni documenti – già rinominati sul suolo inglese come “Boris Files” – che sono trapelati dal suo ufficio privato: l’ultimo dei misteriosi dettagli è quello che ci parla della natura della relazione tra lo stesso Boris Johnson e il magnate Christopher Harborne, tra i principali donatori politici britannici e fedelmente legato a BoJo e al Reform UK.

Proprio Christopher Harborne, infatti, avrebbe donato a Boris Johnson la bellezza di un milione di sterline, attualmente considerate la più alta donazione che un privato cittadino abbia effettuato a favore di un politico; seppur la versione “ufficiale” vuole che quella donazione sia stata effettuata poco dopo le dimissioni dell’ex inquilino di Downing Street a favore di una società di consulenza finanziaria intestata allo stesso Johnson.

Dai documenti trapelati – spiega il Guardian – risulta che la donazione a favore di Boris Johnson risalirebbe, infatti, al novembre del 2022 e anche se in un primo momento Harborne fu inserito nella lista dei donatori del Parlamento, il suo nome risulterebbe assente dall’elenco dei donatori della Commissione Elettorale: secondo i legali del magnate, infatti, la donazione serviva solo per permettere a BoJo di continuare la sua attività politica dopo le dimissioni.

Il mistero dei viaggi di Boris Johnson e Christopher Harborne in Ucraina: quale fu il ruolo dell’imprenditore?

Ma al di là del possibile cavillo della natura della donazione – che anche se avesse avuto scopi politici, a poco sarebbe servita data l’esigua durata del mandato del primo ministro -, di interessante nella vicenda tra Boris Johnson e Christopher Harborne c’è ben altro: l’uomo, infatti, sarebbe stato presente pressoché in ogni visita dell’ex primo ministro (almeno, quelle successive alla fine del suo mandato) in Ucraina.

Tracce di lui ci sono nel viaggio di Boris Johnson nel settembre del 2023 quando incontrò tutte le più alte cariche politiche ucraina, oppure anche in una lettera firmata dallo stesso BoJo nell’ottobre del 2023 in cui definì l’imprenditore “un amico che (..) mi ha accompagnato in Ucraina e che è un fervente oppositore del regime di Putin”: misteriosa è, però, la natura di questi viaggi dato che né l’ufficio dell’ex primo ministro, né il legale dell’imprenditore, né Kiev hanno confermato – interpellati dal Guardian – la sua presenza o (tanto meno) spiegato le ragioni della visita.