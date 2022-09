Boris Johnson lascia Premier Uk a Liz Truss/ “Regole cambiate a metà, è andata così…”

Boris Johnson lascia Downing Street: “Fiero del mio operato”

Liz Truss è stata ufficialmente eletta nuovo Primo Ministro del Regno Unito e prenderà il posto di Boris Johnson. Nella giornata di oggi si terrà la cerimonia ufficiale al cospetto della Regina Elisabetta II, che, come da tradizione del Regno Unito, dovrebbe svolgersi a Buckingam Palace, ma che verrà fatta a Balmoral, in Scozia, dove si trova le regnante impossibilitata (su consiglio del medico) a spostarsi. Tuttavia, prima di recarsi a Balmoral, Boris Johnson ne ha approfittato per tenere un breve discorso di commiato davanti alla famosa porta nera al numero 10 di Downing Street.

Il premier uscente ha parlato davanti a familiari e sostenitori e ha ripercorso le tappe più importanti del suo governo, dalla Brexit, alla gestione covid, passando anche per l’impegno nella situazione Ucraina. “Il programma di vaccinazione anti covid più veloce d’Europa”, ha detto Boris Johnson, “la realizzazione della Brexit, il trionfo elettorale del 2019, il sostegno all’Ucraina e l’opposizione a Vladimir Putin che si illude di poter ricattare i britannici, quanto abbiamo fatto per l’economia”. Ma anche “la sicurezza nelle strade e l’impegno in nuove centrali nucleari”, la costruzione di ospedali ed, infine, “la convergenza tra esecutivo e capitalismo”.

Boris Johnson: “regole cambiate, costretto a staffetta”, “pieno sostegno a Liz Truss”

Nel suo discorso di commiato da Downing Street, Boris Johnson ne ha approfittato anche per lanciare un’ultima frecciatina al partito Tory. Il premier ha, infatti, accennato da un “cambiamento di regole in corsa” che lo avrebbero obbligato alla “staffetta”. “Ora tocca a Liz Truss”, ha continuato Boris Johnson, “che ha tutto il mio sostegno e quindi ora passerò il testimone”, “è andata così e non possiamo farci più nulla”, ha concluso.

L’occhio del premier uscente si è poi rivolto ai “tempi difficili” che abbiamo di fronte, tra inflazione e prezzi in crescita, ricordando che “è il momento di sostenere tutti Liz Truss”. Infine, ha detto di essere “un booster rocket” (ovvero un razzo secondario, utilizzato per aiutare le navicelle a raggiungere l’atmosfera) che ha “terminato la mia missione, e ora posso tornare delicatamente nell’atmosfera per inabissarmi in qualche remoto angolo del Pacifico”, strappando una risata al ristretto pubblico presente a Downing Street. “That’s it, folks!” (“è tutto, amici!”, citando il famoso motto dei Looney Tunes, mentre davanti al Parlamento si era congedato con la frase di Terminator 2 “Hasta la vista, baby!”), l’ultima frase di Boris Johnson prima di lascaire definitivamente il suo scranno da Primo Ministro in favore di Liz Truss

