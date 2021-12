Boris Johnson papà per la settima volta/ Nata la seconda figlia dalla moglie Carrie

Boris Johnson è diventato papà. In un comunicato il premier britannico ha fatto sapere che Carrie Symmonds e la piccola stanno bene ringraziando anche la sanità pubblica. Il primo ministro britannico e la moglie, che si sono sposati lo scorso maggio, ancora non hanno comunicato il nome della piccola nata oggi in un ospedale pubblico di Londra. La seconda figlia dei Johnson arriva dopo la nascita di Wilfred nell’aprile 2020. Si tratta, almeno ufficialmente, del settimo figlio del primo ministro britannico in carica: quattro li ha avuti con la seconda moglie Marina Wheeler, uno durante una relazione extraconiugale con Helen Macintyre, consulente nel mondo dell’arte inglese, e due appunto con la 33enne Symonds, al suo primo matrimonio a differenza dei tre di lui.

Il parto è avvenuto in un ospedale del centro di Londra a poche settimane dal Natale. La coppia è stata avvistata mentre arrivava all’alba in ospedale e solo due ore dopo la comunicazione del lieto evento. La signora Johnson, 33 anni, coperta dalla testa ai piedi, è stata accompagnata verso un ingresso laterale da una guardia del corpo. Il marito, 57 anni, con cappello di lana, era affiancato da due poliziotti mentre la seguiva reggendo una valigia.

Gli altri figli del premier britannico Boris Johnson

Il primo ministro britannico Boris Johnson e la moglie Carrie hanno annunciato la nascita della loro secondogenita, dopo la nascita di Wilfred arrivato nell’aprile dello scorso anno. Dunque, Boris e Carrie, di 24 anni più giovane, hanno già un figlio, Wilfred, di un anno e mezzo. Ma Johnson è padre anche di altri quattro ragazzi avuti dalla seconda moglie Marina Wheeler: Lara Lettice, 26 anni, Milo Arthur, 24, Cassia Peaches, 22, e Theodore Apollo, 20, e di una figlia frutto di una relazione con la giornalista e critica d’arte Helen Macintyre, nata nel 2009. Boris Johnson normalmente riluttante nel parlare della sua vita privata, la scorsa estate aveva confidato di cavarsela bene anche a cambiare pannolini.

