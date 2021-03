Boris Johnson “Terza ondata Covid anche in Uk”/ “Vaccini? Niente blocchi da Ue…”

La terza ondata Covid che sta colpendo gli Stati membri dell’Unione europea arriverà anche in Gran Bretagna. A lanciare l’allarme è il premier britannico Boris Johnson, a margine della visita alla fabbrica BAE Systems nel Lancashire. Ha quindi invitato la popolazione a non illudersi che la pandemia Covid sia alle spalle, anche se la campagna vaccinale sta “correndo”. Come accaduto in passato, quando una «ondata colpisce i nostri amici, mi spiace, ma arriva» anche nel Regno Unito. «Una cosa che vale la pena sottolineare è che, nel continente in questo momento puoi vedere, purtroppo, c’è una terza ondata in corso e… l’esperienza precedente ci ha insegnato che quando un’onda colpisce i nostri amici, temo si lava anche sulle nostre coste. E mi aspetto che sentiremo quegli effetti a tempo debito».

È questo il motivo per il quale il governo ha chiesto di premere sull’acceleratore con i vaccini. «Stiamo andando avanti con il nostro programma di vaccinazioni il più velocemente possibile», ha dichiarato Boris Johnson.

BORIS JOHNSON, MESSAGGIO ALL’UE SUI VACCINI

Boris Johnson ha dichiarato di essersi confrontato con i leader europei in merito ai blocchi ai vaccini, in quanto il programma vaccinale rientra in un progetto internazionale, quindi in quanto tale serve una «cooperazione internazionale». A proposito della possibilità che l’Ue decida di bloccare le esportazioni dei vaccini prodotti nel Vecchio Continente, il premier britannico ha chiarito: «Sono stato rassicurato, ho parlato con i partner dell’Ue negli ultimi mesi e non vogliono vedere blocchi. Penso che sia molto, molto importante… Ho parlato ripetutamente con i nostri amici nel corso dell’ultimo periodo, stiamo tutti affrontando la stessa pandemia, abbiamo tutti gli stessi problemi».

La priorità della Gran Bretagna è di andare avanti con il programma vaccinale per poi procedere con un graduale e progressivo allentamento delle restrizioni. «Siamo sulla buona strada per fare… i gruppi da 1 a 9, tutti gli over 50, entro il 15 aprile. Ci baseremo sulla roadmap che abbiamo stabilito e sul programma che abbiamo stilato».

