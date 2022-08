Boris Johnson, visita a sorpresa in Ucraina/ “UK con Zelensky, sarà vittoria”

Oggi si celebra la giornata dell’indipendenza dell’Ucraina e spunta un ospite a sorpresa. Parliamo del premier britannico Boris Johnson, accolto così da Volodymyr Zelensky: “Questa è la terza volta che Boris Johnson viene in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa. Non tutti i Paesi sono così fortunati ad avere un amico del genere”.

“Quello che succede in Ucraina importa a tutti noi, ecco perché oggi sono a Kiev”, ha spiegato Boris Johnson a proposito della sua visita a sorpresa. Il politico ha confermato il sostegno del Regno Unito nei confronti del governo ucraino: “La Gran Bretagna continuerà a stare con i nostri amici, credo che l’Ucraina possa e vincerà questa guerra” contro la Russia.

Complice la presenza di Boris Johnson in Ucraina, il Regno Unito ha annunciato lo stanziamento di un nuovo pacchetto di aiuti militari da 54 milioni di sterline, circa 64 milioni di euro. Entrando nel dettaglio, la Gran Bretagna ha messo a disposizione 200 droni e munizioni all’avanguardia che permetterà a Kiev di tracciare e prendere di mira con precisione le forze d’invasione russe, riporta Nova. Ma non è tutto. Il governo britannico è pronto a fornire all’Ucraina nuovi mezzi per le attività di sminamento nelle acque al largo delle sue coste. Per poter procedere a queste attività, il personale ucraino sarà formato. Ricordiamo che anche altri otto Paesi hanno aderito ai principali programmi di addestramento: parliamo di Canada, Danimarca, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Norvegia, Finlandia, Svezia e Lituania

What happens in Ukraine matters to us all.

That is why I am in Kyiv today.

That is why the UK will continue to stand with our Ukrainian friends.

I believe Ukraine can and will win this war. pic.twitter.com/FIovnqJGTS

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 24, 2022